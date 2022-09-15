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بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 15 سبتمبر 2022, 01:55 مساء
بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا
منافسات كرة الطائرة. (الإنترنت)
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أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة، وجدي القمبري، أن نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 17 عامًا ستقام بمدينة بنغازي، بداية من الإثنين 26 سبتمبر الجاري.

وأضاف في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن البطولة تقام بنظام التجمع ومن نصف دوري وبمشاركة الفرق المتأهلة من المناطق الثلاث، المروج والنصر والكأس المروج والسويحلي والهدى والكأس السويحلي والجزيرة والهدف والكأس الجزيرة.

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وأوضح أن البطولة يعقبها نهائيات الكأس بمشاركة فرق المروج والسويحلي والجزيرة.

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