12 فريقا في بطولة سلام ليبيا للطائرة الشاطئية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد المتحدث الإعلامي لاتحاد الكرة الطائرة، أنور الطوباشي، أن رابطة قدامى الرياضيين بالتعاون والتنسيق مع مكتب الرياضة طرابلس ستنظم يوم السبت بمصيف السندباد بطرابلس، بطولة سلام ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية.

وأوضح الطوباشي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن البطولة يشارك فيها فرق بلديات طرابلس ومصراتة والزاوية وصبراتة وزوارة وترهونة واسبيعة والسواني والعامرية والعزيزية وصرمان والمعمورة.

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وأضاف الطوباشي، أن كل فريق يتكون من 4 لاعبين من غير المسجلين بالأندية، 3 منهم داخل الملعب ولاعب واحد احتياط، وستشرف على البطولة لجنة تضم الإخوة أنور الطوباشي ووجدي القمبري ومحمد القاضي.