Atwasat

اللاعب الدولي السابق بن إبراهيم: هل رحل اتحاد كرة القدم الليبي وفي الطريق لجنة تسييرية من قبل «فيفا»؟

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الإثنين 26 سبتمبر 2022, 03:45 مساء
اللاعب الدولي السابق بن إبراهيم: هل رحل اتحاد كرة القدم الليبي وفي الطريق لجنة تسييرية من قبل «فيفا»؟
أبوبكر بن إبراهيم. (أرشيفية - إنترنت)
alwasat radio

طالب لاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني الليبي السابق لكرة القدم أبوبكر بن إبراهيم بالإسراع في كشف التفاصيل الخاصة بموضوع اللجنة التسييرية للاتحاد الليبي لكرة القدم في ضوء ما يتردد عن مخاطبة اللجنة الأولمبية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتشكليها بعد صدور حكم قضائي نهائي ببطلان انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم منذ عام ونصف العام.

- تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية الدولية ببنغازي

وقال بن إبراهيم في منشور له على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»: «أنا مع تطبيق اللوائح والتنظيم في الرياضة، وضد فزاعة التجميد والتخويف المستمر بأن كرة القدم الليبية ستجمد».

وأضاف «هو كلام غير صحيح»، مؤكدا أنه مع إيقاف المشاركات لعدة سنوات، وإعادة تنظيم البيت الداخلي، ومن أهم الخطوات أن يتم تحديد مدة زمنية لكل مسؤول رياضي لا تتجاوز دورتين في حالة إجراء انتخابات والاهتمام بالبنية التحتية أفضل بكثير من صرف أموال على مشاركات غير مقنعة أحيانا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الفرق بين فوز المنتخب الأولمبي وتعادل منتخبنا الأول

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الفرق بين فوز المنتخب الأولمبي وتعادل ...
تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية الدولية ببنغازي

تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية الدولية ببنغازي
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي

وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي
رجل أعمال مقرّب من الكرملين يقر بتأسيس مجموعة «فاغنر»

رجل أعمال مقرّب من الكرملين يقر بتأسيس مجموعة «فاغنر»
انتصار تاريخي لليمين المتطرف في إيطاليا: عودة شبح «الفاشية» بعد 45 عاما

انتصار تاريخي لليمين المتطرف في إيطاليا: عودة شبح «الفاشية» بعد 45 عاما
«الرقابة الإدارية» تنشر تقريرها السنوي للعام 2021

«الرقابة الإدارية» تنشر تقريرها السنوي للعام 2021
شاهد.. استقبال جماهير الأهلي طرابلس طارق التائب عقب عودته إلى ليبيا

شاهد.. استقبال جماهير الأهلي طرابلس طارق التائب عقب عودته إلى ليبيا
الدبيبة يتخذ جملة من الإجراءات لـ«ترشيد الإنفاق العام»

الدبيبة يتخذ جملة من الإجراءات لـ«ترشيد الإنفاق العام»
وزير التعليم العالي: أوقفنا بيع الشهادات العلمية والمخالفات الإدارية حقيقية لهذا السبب

وزير التعليم العالي: أوقفنا بيع الشهادات العلمية والمخالفات الإدارية حقيقية لهذا...
إنريكي يضمد جراح الإسبان قبل موقعة البرتغال المصيرية في دوري أوروبا ولاتفيا تخطف الصدارة

إنريكي يضمد جراح الإسبان قبل موقعة البرتغال المصيرية في دوري أوروبا ولاتفيا تخطف...
القيب: تسلمنا الوزارة على «الزليز» والهواتف النقالة لتسهيل التواصل مع 460 كلية

القيب: تسلمنا الوزارة على «الزليز» والهواتف النقالة لتسهيل التواصل مع 460 كلية
السويسريون يؤيدون رفع سن تقاعد النساء إلى 65 عاما

السويسريون يؤيدون رفع سن تقاعد النساء إلى 65 عاما
حزب العمال البريطاني يتعهد بإلغاء قرار خفض الضرائب للأثرياء

حزب العمال البريطاني يتعهد بإلغاء قرار خفض الضرائب للأثرياء
فيروس خطير ينتشر في الولايات المتحدة

فيروس خطير ينتشر في الولايات المتحدة
الرقابة الإدارية: توجيه اتهام إلى 554 شخصا في قضايا المال العام

الرقابة الإدارية: توجيه اتهام إلى 554 شخصا في قضايا المال العام
«في الهوى سوا» مسلسل ليبي - مصري في رمضان

«في الهوى سوا» مسلسل ليبي - مصري في رمضان
الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه

الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه
بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية

بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد.. استقبال جماهير الأهلي طرابلس طارق التائب عقب عودته إلى ليبيا
شاهد.. استقبال جماهير الأهلي طرابلس طارق التائب عقب عودته إلى ...
طارق التائب يعلن موعد مباراة اعتزاله (فيديو)
طارق التائب يعلن موعد مباراة اعتزاله (فيديو)
نتائج متنوعة في وديات الأندية الليبية قبل انطلاق الموسم الجديد
نتائج متنوعة في وديات الأندية الليبية قبل انطلاق الموسم الجديد
تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية الدولية ببنغازي
تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية ...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الفرق بين فوز المنتخب الأولمبي وتعادل منتخبنا الأول
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الفرق بين فوز المنتخب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري الأبطال
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري ......
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو...
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار «الكونفدرالية»
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري ......
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري الأبطال
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري ......
المزيد
اللاعب الدولي السابق بن إبراهيم: هل رحل اتحاد كرة القدم الليبي وفي الطريق لجنة تسييرية من قبل «فيفا»؟
اللاعب الدولي السابق بن إبراهيم: هل رحل اتحاد كرة القدم ......
78 رباعا في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال
78 رباعا في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال...
الأصيفر في صدارة شطرنج مصراتة (صور)
الأصيفر في صدارة شطرنج مصراتة (صور)...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الفرق بين فوز المنتخب الأولمبي وتعادل منتخبنا الأول
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الفرق بين فوز المنتخب ......
تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية الدولية ببنغازي
تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط