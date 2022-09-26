اللاعب الدولي السابق بن إبراهيم: هل رحل اتحاد كرة القدم الليبي وفي الطريق لجنة تسييرية من قبل «فيفا»؟

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

طالب لاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني الليبي السابق لكرة القدم أبوبكر بن إبراهيم بالإسراع في كشف التفاصيل الخاصة بموضوع اللجنة التسييرية للاتحاد الليبي لكرة القدم في ضوء ما يتردد عن مخاطبة اللجنة الأولمبية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتشكليها بعد صدور حكم قضائي نهائي ببطلان انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم منذ عام ونصف العام.

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وقال بن إبراهيم في منشور له على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»: «أنا مع تطبيق اللوائح والتنظيم في الرياضة، وضد فزاعة التجميد والتخويف المستمر بأن كرة القدم الليبية ستجمد».

وأضاف «هو كلام غير صحيح»، مؤكدا أنه مع إيقاف المشاركات لعدة سنوات، وإعادة تنظيم البيت الداخلي، ومن أهم الخطوات أن يتم تحديد مدة زمنية لكل مسؤول رياضي لا تتجاوز دورتين في حالة إجراء انتخابات والاهتمام بالبنية التحتية أفضل بكثير من صرف أموال على مشاركات غير مقنعة أحيانا.