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تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية الدولية ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 26 سبتمبر 2022, 02:05 مساء
تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية الدولية ببنغازي
مباراة للمنتخب الليبي. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)
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أُقيمت، السبت، ثاني مباريات الدورة الودية الدولية بمدينة بنغازي بمشاركة منتخبات ليبيا وأوغندا وتنزانيا.

شهدت الدورة المقامة بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، المباراة الثانية، حيث فاز المنتخب التنزاني بهدف دون مقابل على منتخب أوغندا، سجله لاعب المنتخب التنزاني سايمون.

- المنتخب الوطني يتعادل سلبيا مع ضيفه الأوغندي بالدورة الودية

يأتي فوز المنتخب التنزاني، رغم أن الأفضلية كانت للمنتخب الأوغندي طيلة شوطي المباراة.

وسيلتقي المنتخب التنزاني بعد الثلاثاء مع المنتخب الوطني الليبي «فرسان المتوسط» في ختام مباريات الدورة الودية الدولية.

ويتسلح المنتخب الليبي بنقطة واحدة من تعادله السلبي في مباراة الافتتاح أمام أوغندا.

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