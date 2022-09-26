تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية الدولية ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أُقيمت، السبت، ثاني مباريات الدورة الودية الدولية بمدينة بنغازي بمشاركة منتخبات ليبيا وأوغندا وتنزانيا.

شهدت الدورة المقامة بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، المباراة الثانية، حيث فاز المنتخب التنزاني بهدف دون مقابل على منتخب أوغندا، سجله لاعب المنتخب التنزاني سايمون.

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يأتي فوز المنتخب التنزاني، رغم أن الأفضلية كانت للمنتخب الأوغندي طيلة شوطي المباراة.

وسيلتقي المنتخب التنزاني بعد الثلاثاء مع المنتخب الوطني الليبي «فرسان المتوسط» في ختام مباريات الدورة الودية الدولية.

ويتسلح المنتخب الليبي بنقطة واحدة من تعادله السلبي في مباراة الافتتاح أمام أوغندا.