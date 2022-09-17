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قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة «الأهلي طرابلس» و«كم كم» بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 سبتمبر 2022, 07:10 مساء
قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة «الأهلي طرابلس» و«كم كم» بدوري الأبطال
قناة «WTV» تبث مباراة «الأهلي طرابلس» و«كم كم» في مباراة الإياب بدوري أبطال أفريقيا. (الوسط)
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تبث قناة «WTV» مباراة «الأهلي طرابلس» و«كم كم» الزنجباري، مساء اليوم السبت، ضمن إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

ويسبق مباراة «الأهلي طرابلس» و«كم كم» على قناة «WTV» استديو تحليلي.

لمشاهدة استديو تحليل مباراة «الأهلي طرابلس» و«كم كم»، عبر قناة «WTV».. ضغط هنا

لمشاهدة استديو تحليل مباراة «الأهلي طرابلس» و«كم كم» عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

وكان فريق «الأهلي طرابلس» فاز في مباراة الذهاب، التي أُقيمت في زنجبار بنتيجة هدفين نظيفين، وقطع نصف الطريق أمام التأهل للدور الثاني في انتظار ما تسفر عنه مباراة اليوم.

وسيلتقي فريق «الأهلي طرابلس» حال التأهل على دور الـ32 مع فريق «المريخ» السوداني.

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