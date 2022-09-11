الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري الأبطال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

فقد فريق الاتحاد نتيجة مباراة الذهاب أمام فلامبو البورندي على أرض الأخير بنتيجة هدف دون رد في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

- الأهلي طرابلس يقطع نصف مشوار التأهل الأفريقي بالفوز على «كم كم» في تمهيدي دوري الأبطال



قدم فريق الاتحاد شوطًا أول سيئًا، حيث امتلك أصحاب الأرض خط الوسط، ومارسوا الضغط على عناصر فريق الاتحاد حتى جاء الهدف في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، من خطأ دفاعي، لينتهي الشوط الأول بهدف لصالح فلامبو البورندي.

تحول في الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، كان الاتحاد أفضل من الشوط الأول ولم تكن هناك أي فرص خطيرة، نتيجة لعدم التركيز من جانب عناصر الاتحاد، لتنتهي المباراة بنتيجة هدف الشوط الأول.

تشكيل الاتحاد في بداية اللقاء

ضم تشكيل فريق الاتحاد: معاذ اللافي في حراسة المرمي والمعتصم الصبو وناجي دارء وأحمد المقصي وأحمد الهرام ومعاذ عيسى وباكايكو وفريد أنغوما وعبدالعاطي العباسي وعماد اللوتي وعمر الخوجة.

خمسة تبديلات

وقام المدير الفني للاتحاد أسامة الحمادي بإجراء 5 استبدالات عن تشكيل الشوط الأول، حيث أدخل يوسف كاره وربيع شادي وعبدالله داقو وأنس المصراتي بدلا من من أحمد المقصي وعمر الخوجة وعبدالعاطي العباسي ومعاذ عيسى وفريد انغوما.

تقام مباراة الإياب على ملعب بنينا في الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري.