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بالصور.. هيمنة دراجات الأهلي طرابلس واتحاد الجمارك على سباقات بطولة ليبيا للدراجات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 19 أغسطس 2022, 02:48 مساء
بالصور.. هيمنة دراجات الأهلي طرابلس واتحاد الجمارك على سباقات بطولة ليبيا للدراجات
مدينة العزيزية تشهد انطلاق بطولة ليبيا للدراجات بمشاركة 45 دراجا من فئتي الكبار والناشئين. (تصوير الصديق قواس - الوسط)
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انطلقت صباح الجمعة بطولة ليبيا للدراجات، والتي انطلقت من مدينة العزيزية إلى مدينة الزنتان، والتي يشرف عليها الاتحاد العام الليبي للدراجات.

وشارك في البطولة 45 دراجا من فئتي الكبار والناشئين من أندية الأهلي طرابلس والمدينة واتحاد الشرطة واتحاد الجمارك واتحاد مصراتة والسويحلي والمطمر والفريخ والجزيرة ونجوم الصابرية والأولمبي والانتصار.

وكانت هيمنة السابق لفريقي الأهلي طرابلس في فئة الكبار والتي كانت لمسافة 120 كيلومترا من العزيزية إلى مدينة الزنتان، حيث تحصل على الترتيب العام فريق الأهلي طرابلس، والترتيب الفردي.

وكانت نتائج هذا السباق على النحو الاتي:
في المركز الأول أنس الليثم، من نادي الأهلي طرابلس، وحل ثانيا علاء المحمودي من الأهلي طرابلس، وثالثا عبد السلام أبوظهير من نادي الأهلي طرابلس، وفي الترتيب الرابع علىي اصغيور من نادي المدينة.

 وفي فئة الناشئين وكان طول السباق 52 كيلومترا من مدينة العزيزية إلى مدينة بئر الغنم، استطاع أشبال نادي اتحاد الجمارك الهيمنة على هذا السباق بحصولهم على المراكز الأول والثاني.

وكانت نتائج هذا السباق على النحو التالي:
المركز الأول علي أوسامة بن يحيى، والثاني عمر عبدالمجيد الككلي، والمركز الثالث كان لصالح ناي المدينة للدراج عدي عادل السائح.

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وحضر انطلاق البطولة رئيس الاتحاد الليبي للدراجات الدكتور نورالدين التريكي، وأعضاء الاتحاد، البهلول عيسي، ومحمد التومي، وحكام اللعبة ومدير مكتب الإعلام بالاتحاد الليبي للدراجات مجدي المبروك، ومندوبي الأندية المشاركة، ومراسل «الوسط» الذي واكب هذه البطولة وقناة ليبيا الرياضة.

وصباح غدا السبت سيتم إقامة سباق ضد الساعة للكبار 23 كيلومترا، و15 كيلومترا للأواسط، و10 كيلومترات لفئة الناشئين وسينطلق السباق من طريق مطار الزنتان.

مدينة العزيزية تشهد انطلاق بطولة ليبيا للدراجات بمشاركة 45 دراجا من فئتي الكبار والناشئين. (تصوير الصديق قواس - الوسط)
مدينة العزيزية تشهد انطلاق بطولة ليبيا للدراجات بمشاركة 45 دراجا من فئتي الكبار والناشئين. (تصوير الصديق قواس - الوسط)
مدينة العزيزية تشهد انطلاق بطولة ليبيا للدراجات بمشاركة 45 دراجا من فئتي الكبار والناشئين. (تصوير الصديق قواس - الوسط)
مدينة العزيزية تشهد انطلاق بطولة ليبيا للدراجات بمشاركة 45 دراجا من فئتي الكبار والناشئين. (تصوير الصديق قواس - الوسط)
مدينة العزيزية تشهد انطلاق بطولة ليبيا للدراجات بمشاركة 45 دراجا من فئتي الكبار والناشئين. (تصوير الصديق قواس - الوسط)
مدينة العزيزية تشهد انطلاق بطولة ليبيا للدراجات بمشاركة 45 دراجا من فئتي الكبار والناشئين. (تصوير الصديق قواس - الوسط)
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