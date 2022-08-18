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اتحاد الدراجات يقيم بطولة ليبيا في الزنتان

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 18 أغسطس 2022, 11:22 مساء
اتحاد الدراجات يقيم بطولة ليبيا في الزنتان
انطلاق بطولة ليبيا الكبرى للدراجات بمدينة الزنتان بمشاركة 12 ناديا. (الإنترنت)
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 تنطلق صباح غدا الجمعة بطولة ليبيا الكبرى للدراجات بمدينة الزنتان بمشاركة 12 ناديا

والأندية المشاركة هي: الأهلي طرابلس والمدينة واتحاد الشرطة واتحاد الجمارك واتحاد مصراتة والسويحلي والمطمر والفريخ والجزيرة ونجوم الصابرية والأولمبي والانتصار.

 وسينطلق السباق من مدينة العزيزية إلى الزنتان لمسافة 115 كيلومترا بالنسبة للكبار، وفي فئة الناشئين ستكون المسافة 52 كيلومترا من العزيزية إلى بئر الغنم.

وصباح السبت سيتم إقامة سباق ضد الساعة للكبار 23 كيلومترا، و15 كيلومترا للأواسط، و10 كيلومترات لفئة الناشئين.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الفرعي بطرابلس وعضو الاتحاد الليبي للدراجات البهلول عيسى في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «إن اختيار مدينة الزنتان لبطولة ليبيا الهدف الأول منه ترحيب من عميد بلدية الزنتان لإقامة هذه البطولة ولتوفير عوامل النجاح، والهدف الثاني هو فني بالذات لوقوع السباق في منطقة جبلية».

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وأضاف البهلول «أيضا من بين الأهداف اختيار المنتخب الوطني وسيكون من خلال هذه البطولة استعداد للبطولة العربية للدراجات والتي ستكون في مناطق مشابهة ووعرة».

وعن مسار السباق قال البهلول عيسى «إن السباق سينطلق من مدينة العزيزية إلى الزنتان لمسافة 115 كيلومترا بالنسبة للكبار، وفي فئة الناشئين ستكون المسافة 52 كيلومترا من العزيزية إلى بئر الغنم، وسيكون هناك سباق ضد الساعة الجمعة أيضا للكبار 23 كيلومترا، و15 كيلومترا للأواسط، و10 كيلومترات لفئة الناشئين».

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