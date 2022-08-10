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افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي بقونيا التركية وسط مشاركة ليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 10 أغسطس 2022, 04:00 مساء
افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي بقونيا التركية وسط مشاركة ليبية
افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي. (إنترنت)
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جرت أمس الثلاثاء بمدينة قونيا التركية مراسم الافتتاح لدورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة، بحضور الرئيس التركي رجب إردوغان، وجاء حفل الافتتاح رائعًا ومميزًا وسط حضور جماهيري كبير وصل إلى ما يقارب 45 ألف متفرج.

بدأ حفل الافتتاح بكلمة ألقاها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والرئيس الأذربيجاني الهام عليف ورئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وعدد من الشخصيات السياسية والرياضية من الدول المشاركة.

علم ليبيا في عرض الافتتاح
ورفع علم ليبيا في عرض الافتتاح لاعب الكرة الحديدية راشد سويسي، وشهد الحفل عروضًا فنية رائعة تحاكي تاريخ وأصالة مدينة قونيا، حيث قدم بعدها الفنان ماهر زين وصلات من المعزوفات والأناشيد الدينية نالت إعجاب واستحسان الجماهير الحاضرة، بالإضافة إلى عروض ضوئية باستخدام الطائرات المسيرة والألعاب النارية.

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وبدأت ليبيا أمس مشاركتها في دورة ألعاب في منافسات الكرة الحديدية تخصص الطويل (دقة وتصاعدي)، عبر اللاعب علي الصغير، الذي حل ثالثًا في منافسات الدقة، وسيلتقي اليوم الأربعاء، في دور النصف نهائي مع اللاعب الجزائري محمد بن سليم.

الصغير سيشارك اليوم في الجولة الثانية لمنافسات التصاعدي والتي تشهد مشاركة 4 لاعبين من ليبيا والجزائر والمغرب وتركيا.

وفي منافسات فردي الرافا راشد سويسي يلتقي بلاعب منتخب النيجر، وفي منافسات زوجي الرافا الثنائي الليبي راشد سويسي وعبدالمهيمن الزنتوتي يلتقيان ثنائي منتخب السنغال.

انطلاق منافسات دورة الألعاب الإسلامية
آخر النتائج المسجلة في منافسات الأمس بدورة ألعاب التضامن الإسلامي كانت في القفز بالزانة وتوج بالميدالية الذهبية التركي أرسو ساسما، ونال الفضية السعودي حسين الحزام، والبرونزية للكويتي ماجد الزايد.

في 400 حواجز تُوج بالميدالية الذهبية القطري باسم حميدة، ونال الفضية التركي ياسماني، والبرونزية للجزائري عبدالمالك.

وفي سباق 100م تُوج بالذهبية العاجي جوي أرثر، ونال الفضية السعودي عبدالله أبكر، والبرونزية للعماني بركات الحرثي.

وفي سباق 400 م حواجز سيدات تُوجت المغربية نورا النادي بالميدالية الذهبية، ونالت البحرينية أمينات جمال الفضية.

وفي 80 م سيدات تُوجت التركية راميل بالميدالية الذهبية، وأحرزت المغربيتان سكينة الحاجي وآسيا رزقي الميداليتين الفضية والبرونزية.

وفي سباق 100م سيدات تُوجت بالميدالية الذهبية البحرينة أوديونق.

جدول الميداليات بدورة التضامن الإسلامي
1- تركيا.. 16 ذهبية، 14 فضية، 9 برونزيات.
2- إيران.. 5 ذهبيات، 9 فضيات، 4 برونزيات.
3- كازاخستان.. 5 ذهبيات، 1 فضيات، 5 برونزيات.
4- أوزبكستان.. 4 ذهبيات، 2 فضة، 6 برونزيات.
5- المغرب.. 2 ذهب، 3 فضيات، 1 برونز.
6- البحرين.. 2 ذهب، 2 فضة، 2 برونز.
7- أوغندا.. 2 ذهب، 2 فضة، 1 برونز.
8- الإمارات.. 2 ذهب،1 فضة،1 برونز.
9- أذربيجان.. 1 ذهب،1 فضة،1 برونز.
10- ساحل العاج..1 ذهب، 1 برونز.
11- النيجر.. 1 ذهب، 1 برونز.
12- بوركينا فاسو.. 1 ذهب.
13- قطر.. 1 ذهب.
14- السعودية.. 3 فضيات، 2 برونز.
15- ماليزيا.. 1 فضة، 2 برونز.
16- إندونيسيا.. 1 فضة، 1 برونز.
17- الكاميرون.. 3 برونزيات.
18- الجزائر.. 2 برونز.
19- الكويت.. 1 برونز.
20- لبنان.. 1 برونز.
21- عمان.. 1 برونز.
22- السنغال.. 1 برونز.

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