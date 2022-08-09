علي الصغير يبدأ المشاركة الليبية في دورة التضامن الإسلامي بتركيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تبدأ ليبيا مشاركاتها في دورة التضامن الإسلامي بمدينة قونيا التركية، اليوم الثلاثاء، باللاعب علي الصغير في منافسات الكرة الحديدية تخصص الطويل (دقة وتصاعدي).

وغدا سيكون الموعد مع منافسات زوجي الرافا ويمثل ليبيا الثنائي عبدالمهيمن الزنتوتي وراشد سويسي.

يشار إلى أن منافسات الكرة الحديدية بألعاب التضامن الإسلامي اقتصرت المشاركة فيها على ست دول فقط وهى ليبيا والجزائر وتركيا والمغرب والسنغال والنيجر.

ميداليات العرب في الألعاب

بعد يومين من انطلاق المنافسات توجت دراجات الإمارات بثلاث ميداليات (2 ذهب، 1 برونز)، والسعودية بفضية دفع الجلة وبرونزية سباحة 50 متر فراشة، والبحرين بذهبية سباق 5000م جري، والمغرب بفضية سباق 5000 م جري، والبحرين ببرونزية دفع الجلة، وتوجت البحرين بفضية وبرونزية سباق 10000م جري سيدات، وذهبية 400م جري، والمغرب بفضية سباق 400 م جري سيدات وذهبيه وبرونزية للبحرين في سباق 100م جري سيدات، والسعودية على برونزية فردي تنس الطاولة، والجزائر برونزية رمي المطرقة سيدات.