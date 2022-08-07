لاعب طائرة «الجزيرة زوارة» وائل المالطي يحترف في الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط

يغادر لاعب فريق ««الجزيرة» ونجم الكرة الطائرة وائل علي المالطي، غدًا الإثنين، إلى دولة الإمارات لخوض تجربة الاحتراف مع فريق نادي «الجزيرة» الإماراتي.

المالطي من خريجي مدرسة نادي «الجزيرة زوارة»، وتدرج في جميع الفئات السنية للعبة الكرة الطائرة بنادي «الجزيرة» ويبلغ من العمر 21 عامًا ويشغل مركز «4» في خطة اللعب، وتوج مع فريق «الجزيرة» لفئة البراعم ببطولة الدوري العام 2016 ومع فئة الآمال بكأس ليبيا العام 2018، بحسب صفحة الإعلامي الرياضي ربيع دهان عبر «فيسبوك».

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على المستوى الفردي تحصل المالطي على جائزة أفضل ضارب في فئة البراعم وجائزة أفضل ضارب في فئة الأواسط للعام 2019 وجائزة أفضل لاعب شامل لفئة تحت 21 عامًا في 2021 وجائزة أفضل لاعب شامل في العام 2022 لفئة تحت21 عامًا وبطل ليبيا للجامعات للكرة الطائرة الشاطئية العام 2021.

في أول انتداب خارج أسوار نادي «الجزيرة» كانت الوجهة إلى «السويحلي مصراتة» ليتوج معهم ببطولة الدوري لفئة الكبار وبطولة الدوري والكأس مع فئة تحت 21 عامًا.