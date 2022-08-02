فوز الصيدلة على الاقتصاد في دوري طلاب جامعة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل على ملعب الجامعة مباريات دوري طلاب جامعة طرابلس للعام 2022، وفي آخر النتائج تفوق فريق كلية الصيدلة على الاقتصاد (3-2)، أدار المباراة سلام أحمد، والمساعدان طلال الحمادي، وياسين الجراح.

مفكرة النتائج

التربية البدنية × الزراعة (4-0)

الطب البشري × الفنون والإعلام (4-1)

التقنية الطبية × طب أسنان (2-1)

التمريض × القانون (4-1)

الاقتصاد × اللغات (3-0)

تقنية المعلومات × الهندسة (3-0)

الصيدلة × الاقتصاد (3-2)

الآداب يلتقي العلوم

واليوم الثلاثاء يتجدد الموعد مع مباراة واحدة ستجمع كليتي الآداب والعلوم بإدارة الحكم عبدالعزيز عبدو، والمساعدين عبدالرحمن المسكاوي وعبدالسلام الترهوني.

زيادة 6 فرق

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أكد عضو اللجنة العليا لبطولة دوري الجامعة طلال الحمادي «إتاحة الفرصة لطلاب جميع الكليات في المشاركة، بعد أن وافقت اللجنة العليا إضافة 6 فرق وصار عدد الكليات المشاركة في دوري الطلاب لهذا العام 22 فريقا موزعة على 6 مجموعات».

المجموعات الست

المجموعة الأولى: التربية البدنية والزراعة والاقتصاد (ج) والصيدلة.

المجموعة الثانية: الطب البشري والفنون والإعلام والعلوم والآداب.

المجموعة الثالثة: الهندسة وتقنية المعلومات (1) وتقنية المعلومات (3) وعلوم الشريعة.

المجموعة الرابعة: الاقتصاد واللغات والتربية قصر بن غشير والقانون قاطع (ج).

المجموعة الخامسة: طب أسنان والتقنية الطبية والاقتصاد قصر بن غشير.

المجموعة السادسة: التمريض والقانون (ا) والطب البيطري

وأضاف الحمادي «تتبارى فرق كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري ويتأهل أول وثان كل مجموعة للمرحلة الثانية التي ستقام بنظام خروج المغلوب بمشاركة 12 فريقا، والفرق الست المتأهلة للمرحلة الثالثة ستوزع على مجموعتين.

وتتبارى كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري، وأول المجموعتين سيلتقيان في المباراة النهائية لتحديد بطل دوري طلاب جامعة طرابلس».