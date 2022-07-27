فاطمة الزهراء موهبة ليبية في طريق كرة القدم النسائية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

فاطمة الزهراء موهبة ليبية شابة في لعبة كرة القدم تمارس اللعبة الشعبية الأولى تحت إشراف المدرب الوطني المخضرم جمال بنور منذ أكثر من عام ونصف العام، وقد شجعتها أسرتها مبكرا على موهبتها حرصا منها على الدفع بها.

أسهم المدرب الوطني القدير جمال بنور في تكوين فاطمة الزهراء، فاكتشف فيها مواهب تؤهلها لتكون نجمة في كرة القدم الليبية.

من جانبها، قالت فاطمة الزهراء في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «أعشق كرة القدم، وأتابع أخبار الفرق المحلية والعالمية، وأتمنى أن أقدم الإضافة للمنتخب الليبي لكرة القدم النسائية، وأن أصل إلى العالمية، وتمثيل منتخب بلدي في الاستحقاقات الدولية».

يشار إلى أن رياضة كرة القدم النسائية ستعود للظهور وسوف يكون الاعتماد الأكبر في اختيار عناصر المنتخب من المؤسسات التعليمة وكلية التربية البدنية.

وكان اتحاد رياضة المرأة بالاتحاد الليبي لكرة القدم قد أقام في الفترة الماضية عدة دورات تخص رياضة المرأة وخصوصا رياضة كرة القدم النسائية.

فاطمة الزهراء مع المدرب جمال بنور. (فيسبوك)