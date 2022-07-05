مرعي يقدم وعودا لإدارة دارنس في أولى مهام توليه المسؤولية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن اللاعب السابق ومدرب نادي المقاولون العرب، المصري مصطفى مرعي توليه مهمة تدريب نادي دارنس المنافس في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وقال المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم الأول بنادي درانس، المصري مصطفى مرعي، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «جرى التعاقد مع نادي دارنس بالدوري الممتاز الليبي لموسم 2022-2023».

وأضاف لاعب المقاولون العرب السابق قائلًا: «أود أن أشكر مجلس الإدارة برئاسة المهندس سالم بطاو، وأخي مدير الكرة باسط شحات، على ثقتهم في توليتي مهام الفريق الأول بالنادي، وسنسعى جميعًا كي نكون عند حسن الظن، وفي محل ثقتهم وفي طموح وآمال جماهير نادي دارنس الأنيق، وتحقيق خطوة جديدة نحو النجاح».