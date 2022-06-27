اجتماع موسع للاتحاد الليبي للقوة البدنية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للقوة البدنية اجتماعا موسعا بحضور رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي، ورؤساء الاتحادات الفرعية بالمناطق، ورئيسي لجنتي المسابقات، والحكام وعضو لجنة الحكام العليا دكتور خالد مخلوف، ومدرب المنتخب الوطني للقوة البدنية والمستشار الإداري والمالي والقانوني بالاتحاد العام.

نوقش في الاجتماع جملة من الموضوعات من بينها، المشاركات الخارجية المقبلة ودعمها، كما جرى التطرق في البداية إلى مشاركة المنتخب أخيرا في بطولة العالم للكبار بجنوب أفريقيا، والنتيجة الطيبة التي حققتها البطل عبدالله هاجر، ومشاركة ليبيا في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للقوة البدنية «IPF» الذي عُقد على هامش البطولة، كذلك مشاركة التحكيم الليبي في بطولة العالم عن طريق الدوليين دكتور خالد مخلوف، ودكتور رفيق الكوافي.

الدعم المالي يتصدر مشهد الاجتماع

نوقشت بعدها ضرورة الاستعداد وتوفير الدعم المالي للمشاركات المقبلة ومن بينها بطولة العالم للناشئين وتحت الناشئين بتركيا في أغسطس المقبل، وبطولة أفريقيا للقوة البدنية بمدينة مكناس المغربية في سبتمبر المقبل.

كما جرى التطرق إلى البطولات المحلية المقبلة، أبرزها: بطولة المنطقة الغربية في يوليو المقبل، وأيضا تنظيم بطولة وللمرة الأولى بالمنطقة الجنوبية، وأيضا بطولة المجعوك بمصراتة، وبطولة أطلس بطرابلس، وبطولة محمد مخلوف ببنغازي.



كما جرى الاتفاق في الاجتماع على ضرورة الاتصال بوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية لتوفير الدعم المادي للاتحاد ليتمكن من تنفيذ برامجه الداخلية والخارجية.

وبخصوص اللجنة الإعلامية بالاتحاد جرى الاتفاق على تشكيل لجنة إعلامية جديدة، وفي الختام تم الاتفاق على ترشيح الحكمين طارق صقر ومحمد البابور للمشاركة في تحكيم بطولة أفريقيا المقبلة بالمغرب.