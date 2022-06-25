عبر «WTV».. «في التسعين» يفتح ملف حكم القضاء الصادر في حق الكرة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «في التسعين»، المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم السبت، ملف صدور حكم من القضاء، ببطلان الاستشكال المقدم من اتحاد الكرة الليبي، بشأن انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة.

وكان عادل العلاقي، محامي الاتحاد الليبي لكرة القدم، قال في تصريح إلى «بوابة الوسط»، في وقت سابق إن الحكم الذي صدر من القضاء بخصوص انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم في القضية المرفوعة من المرشحين السابقين أنور الطشاني وإبراهيم شاكة، ليس حكما نهائيا.

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تظلم واستئناف

وأوضح أن اتحاد الكرة ما زال أمامه تظلم واستئناف، ولم تتطرق المحكمة لبطلان الانتخابات وإنما هو إجراء بخصوص الاستشكال المقدم من طرفنا، مؤكدا احترام الاتحاد الليبي للقضاء وأن المنازعة الموضوعية لازالت منظورة أمام القضاء بمحكمة استئناف طرابلس.

ملف الدوري الليبي

كما يناقش برنامج «في التسعين»، آخر مستجدات ملف الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وكواليسه بعد إجراء قرعة سداسي التتويج ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد (2022-2023).

قرعة الدور السداسي

ونظّم الاتحاد العام الليبي لكرة القدم قرعة الدور السداسي «دوري التتويج»، لتحديد بطل الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، يوم أمس الجمعة، والتي نُقلت على شاشة قناة «الوسط» (WTV) في بث مباشر.

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وأعلن اتحاد الكرة عبر رئيس لجنة المسابقات الدكتور عادل الأوجلي، انطلاق دوري التتويج في 13 يوليو على أن يختتم في 27 من الشهر نفسه.