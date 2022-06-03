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عبد الباسط الحصادي: المسؤولون الليبيون تخلوا عن البطل يوسف قبل بطولة العرب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 يونيو 2022, 02:04 مساء
عبد الباسط الحصادي: المسؤولون الليبيون تخلوا عن البطل يوسف قبل بطولة العرب
من اليسار عبد الباسط الحصادي والد البطل الليبي للشطرنج يوسف الحصادي. (الإنترنت).
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فجر والد البطل الليبي، للشطرنج، ولاعب نادي دارنس، يوسف الحصادي، مفاجأة محزنة حيث أكد أن المسؤولين الليبيين تخلوا عن البطل يوسف الحصادي ولم يدعموا مشاركته في البطولة العرب للشباب والناشئين والتي فاز بها يوسف في شهر مارس الماضي.

وقال عبد الباسط الحصادي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن مشاركة نجله البطل يوسف الحصادي في بطولة العرب للشباب والناشئين بالعاصمة العراقية بغداد، كلفته «أكثر من 10 آلاف دينار ليبي دفعها مناصفة نادي دارنس ورجل الأعمال سعيد عتيق، دون أي مساعدة من الحكومة رغم أنه يمثل دولة ليبيا وليس نادي دارنس».

وأوضح عبد الباسط الحصادي أن تكاليف المدرب قبل كل بطولة يقوم بـ«دفعها من جيبه الخاص»، مستغربا «عدم اهتمام الدولة ببطل يصنع الانجازات لبلاده بينما تهدر الملايين على أشخاص لا يقدمون أي فائدة للدولة».

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- الحصادي يتوج ببطولة «الخيارى» للمرة الرابعة على التوالي

يذكر أن البطل يوسف الحصادي سجله حافل بالانتصارات العربية والأفريقية وسبق له التتويج بذهبية أفريقيا تحت 12 عاما، وبكأس وذهبية بطولة (Arena) الدولية إضافة إلى بطولة (الخياري) الدولية أربع مرات.

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