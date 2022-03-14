الليبي يوسف الحصادي يعتلي صدارة شطرنج العرب بالعراق

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق الليبي يوسف الحصادي، أمس الأحد، الفوز في الجولة الخامسة لبطولة العرب للشطرنج التي تتواصل بالعاصمة العراقية بغداد، وجاء على حساب الجزائري طارق هلال ليرتفع رصيد الحصادي إلى أربع نقاط ويعتلي الصدارة بفارق كسر التعادل عن عبدالرحمن مجدي من عمان والعراقي علاء زيد ولكل منهما أربع نقاط.

واليوم الإثنين تجرى أهم مباريات الجولة السادسة بلقاء المتصدرين يوسف الحصادي مع عبدالرحمن مجدي من عمان، والعراقي علاء زيد بأربع نقاط يتبارى مع اللبناني زين أديب.

ويتصدر بطولة 12 عاما الفلسطيني صابر حسين 4.5 نقطة ويلاحقه العراقي أمين محمد أربع نقاط، والمصري حامد وفا أربع نقاط أيضا، وتأخر الليبي عمرو فطيس إلى الترتيب التاسع برصيده السابق 2.5 نقطة.

وفي أهم مباريات الجولة السادسة الفلسطيني صابر شكري يلتقي العراقي محمد أمين، والمصري حامد وفاء أربع نقاط يتبارى مع مازن حسن من سورية ثلاث نقاط، والليبي عمرو فطيس يلتقي اليمني حسام الدين تصنيف 1396.



وفي بطولة 20 عاما يتصدرها العراقي ربيع مهنا بـ4.5 نقطة ويلاحقه السوري كريم هندي بأربع نقاط، والجزائري إبراهيم لأمين أربع نقاط أيضا، واللبناني جورجيو بـ3.5 نقطة، ويأتي الليبي علي العر خامسا بثلاث نقاط.



وفي الجولة السادسة اليوم الإثنين علي العر يواجه الجزائري إبراهيم لأمين.