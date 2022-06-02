الاتحاد الدولي يحسم الجدل بشأن انتخابات الاتحاد الليبي للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أنهت اللجنة القانونية بالاتحاد الدولي للشطرنج، الجدل بشأن انتخابات الاتحاد الليبي للشطرنج، بين قائمتي فوزي أبورجعة، وفوزي البركي.

واعتمد الاتحاد الدولي قائمة الاتحاد الليبي للشطرنج التي يترأسها فوزي أبورجعة، ونائبه بشير إبراهيم القائد، والأمين العام السوري الحراري أحمد، وأمين الصندوق صالح محمد أبوبكر، وعضوية كل من خالد محمد فرنكة، ومحمد أبوبكر الصغير، وخالد أبوخريص عبدالسلام، وفوزي أبوالقاسم أبوقزاح، وعبدالعاطي حفيظ عبدالعاطي، وعون عثمان عقيلة، وفتحي مختار العكروت.

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