Atwasat

الاتحاد الدولي يحسم الجدل بشأن انتخابات الاتحاد الليبي للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 02 يونيو 2022, 05:39 مساء
الاتحاد الدولي يحسم الجدل بشأن انتخابات الاتحاد الليبي للشطرنج
لاعبو الشطرنج الليبي في البطولة العربية للشطرنج بالعراق. (الإنترنت)
alwasat radio

أنهت اللجنة القانونية بالاتحاد الدولي للشطرنج، الجدل بشأن انتخابات الاتحاد الليبي للشطرنج، بين قائمتي فوزي أبورجعة، وفوزي البركي.

واعتمد الاتحاد الدولي قائمة الاتحاد الليبي للشطرنج التي يترأسها فوزي أبورجعة، ونائبه بشير إبراهيم القائد، والأمين العام السوري الحراري أحمد، وأمين الصندوق صالح محمد أبوبكر، وعضوية كل من خالد محمد فرنكة، ومحمد أبوبكر الصغير، وخالد أبوخريص عبدالسلام، وفوزي أبوالقاسم أبوقزاح، وعبدالعاطي حفيظ عبدالعاطي، وعون عثمان عقيلة، وفتحي مختار العكروت.

- اعتراف دولي بالمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الليبي للشطرنج
- الليبي عمرو فطيس يتوج ببطولة تونس للشطرنج

اعتراف دولي
يشار إلى أن الاتحاد الدولي للشطرنج سبق وأن نشر في مارس الماضي عبر موقعه الرسمي، أسماء القائمة التي يترأسها فوزي أبورجعة مقرونة بصورهم الشخصية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمات حقوقية تتهم شركات فرنسية بالضلوع في «جرائم حرب» باليمن

منظمات حقوقية تتهم شركات فرنسية بالضلوع في «جرائم حرب» باليمن
قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»

قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»
بايدن يتابع عن كثب.. ماذا حدث في أوكلاهوما؟

بايدن يتابع عن كثب.. ماذا حدث في أوكلاهوما؟
القرش الأبيض الكبير استفاد من انقراض «ابن عمه»

القرش الأبيض الكبير استفاد من انقراض «ابن عمه»
أوكرانيا تبلغ نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022

أوكرانيا تبلغ نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022
هيئة محلفين أميركية تدين أمبير هيرد بتهمة التشهير بجوني ديب وإلزامها بدفع 15 مليون دولار تعويضا

هيئة محلفين أميركية تدين أمبير هيرد بتهمة التشهير بجوني ديب وإلزامها بدفع 15 ...
حكومة الوحدة توافق على إنشاء لجنة الهوية البصرية لدولة ليبيا

حكومة الوحدة توافق على إنشاء لجنة الهوية البصرية لدولة ليبيا
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023
«إبليس ولا إدريس»

«إبليس ولا إدريس»
خبير أميركي: الغرب يدفع ثمن عدم إيجاد استراتيجية مشتركة في ليبيا

خبير أميركي: الغرب يدفع ثمن عدم إيجاد استراتيجية مشتركة في ليبيا
صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة

صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة
عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء

عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء
استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان يعتمدون على المياه المعدنية

استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان ...
بناء الدولة الليبية والاستراتيجية العشرية الأمريكية؟

بناء الدولة الليبية والاستراتيجية العشرية الأمريكية؟
الثقافة دون أم وبالتالي لا أب!

الثقافة دون أم وبالتالي لا أب!
ميسي: بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية.. ولا أهتم لتصريحات ليفاندوفسكي

ميسي: بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية.. ولا أهتم لتصريحات ليفاندوفسكي
شاهد.. المحجوب يتحدث لقناة «الوسط» عن مخرجات «اجتماع طليطلة»

شاهد.. المحجوب يتحدث لقناة «الوسط» عن مخرجات «اجتماع طليطلة»
كاركاتير خيري - أرباح الدولة من «تجارة العملة»

كاركاتير خيري - أرباح الدولة من «تجارة العملة»
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
المحترف كريستيان يفتح باب القمة لفريق صرمان
المحترف كريستيان يفتح باب القمة لفريق صرمان
شاهد .. متابعة خاصة من قناة «WTV» لمباراة «المنتخب الوطني 1 - 0 بوتسوانا»
شاهد .. متابعة خاصة من قناة «WTV» لمباراة «المنتخب الوطني 1 - 0 ...
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا ...
بالفيديو.. ماذا قال لاعبو المنتخب بعد الفوز على بوتسوانا في افتتاح تصفيات «كان 2023»؟
بالفيديو.. ماذا قال لاعبو المنتخب بعد الفوز على بوتسوانا في ...
تعرف على نتائج مباريات الجولة الثالثة في «أواسط الممتاز»
تعرف على نتائج مباريات الجولة الثالثة في «أواسط الممتاز»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تأجيل رحلة بعثة الأهلي طرابلس إلى جنوب أفريقيا
تأجيل رحلة بعثة الأهلي طرابلس إلى جنوب أفريقيا...
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم ......
براعم الاتحاد في صدارة سداسي كرة القدم بطرابلس
براعم الاتحاد في صدارة سداسي كرة القدم بطرابلس...
انتهت.. عبر قناة «WTV» الهلال وشباب الجبل في الدوري الليبي
انتهت.. عبر قناة «WTV» الهلال وشباب الجبل في الدوري الليبي...
فوز الاتحاد والأهلي طرابلس في سداسي براعم طرابلس
فوز الاتحاد والأهلي طرابلس في سداسي براعم طرابلس...
المزيد
الاتحاد الدولي يحسم الجدل بشأن انتخابات الاتحاد الليبي للشطرنج
الاتحاد الدولي يحسم الجدل بشأن انتخابات الاتحاد الليبي ......
المرغني يكشف في تصريح إلى «الوسط» تفاصيل نظام إقامة نهائيات ليبيا لكرة السلة
المرغني يكشف في تصريح إلى «الوسط» تفاصيل نظام إقامة نهائيات ......
عوامل قادت المنتخب الوطني للفوز على بوتسوانا في افتتاح مشوار «كان 2023»
عوامل قادت المنتخب الوطني للفوز على بوتسوانا في افتتاح مشوار......
تعرف على نتائج مباريات الجولة الثالثة في «أواسط الممتاز»
تعرف على نتائج مباريات الجولة الثالثة في «أواسط الممتاز»...
بالفيديو.. ماذا قال لاعبو المنتخب بعد الفوز على بوتسوانا في افتتاح تصفيات «كان 2023»؟
بالفيديو.. ماذا قال لاعبو المنتخب بعد الفوز على بوتسوانا في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط