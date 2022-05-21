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المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية يستعد للبطولة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 21 مايو 2022, 03:55 مساء
المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية يستعد للبطولة العربية
المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية. (فيسبوك)
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تتواصل تدريبات المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم الشاطئية على رمال قرية تاجوراء السياحية بطرابلس للمشاركة في بطولة العرب الودية لكرة القدم الشاطئية والتي تقام في شرم الشيخ المصرية خلال الفترة من 27 مايو الجاري حتى 1 يونيو المقبل.

وتضم قائمة المنتخب الليبي لكرة القدم الشاطئية: هاني المشيطي - حسين بن سعود ـ أحمد كراوع ـ وسام البوذي ـ طارق قطيط ـ مهند الرويمض ـ أحمد سالم ـ عادل الشريف ـ عصام الشريف ـ إبراهيم بن كريم ـ قصي العجيلي ـ منصور أبوبكر، بحسب المركز الإعلامي للجنة الأولمبية الليبية.
 
ويشرف على التدريبات المدرب الوطني عماد بيزان  وإداريًا محمد بحر ومهند ابشيش مرافقًا طبيًا فيما يرأس الوفد الليبي في البطولة حسين حبيب.

ويرافق بعثة المنتخب إلى البطولة الحكم الدولي في كرة القدم الشاطئية مفتاح العلمي وتتحول بعثة المنتخب الليبي إلى مصر يوم 25 مايو الجاري وينتظر أن تعود إلى أرض الوطن في 2 يونيو المقبل.

يذكر أن البطولة ستشهد مشاركة 8 منتخبات عربية وهي: ليبيا ـ مصر ـ المغرب ـ لبنان ـ الإمارات ـ العراق ـ البحرين ـ عمان.

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