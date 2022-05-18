Atwasat

الليبي عدنان البكباك ينافس على عضوية المكتب التنفيذي لـ«عربي الطائرة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 18 مايو 2022, 09:58 مساء
الليبي عدنان البكباك ينافس على عضوية المكتب التنفيذي لـ«عربي الطائرة»
عدنان البكباك. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

تجرى بالبحرين، يوم السبت المقبل، انتخابات الاتحاد العربي للكرة الطائرة، لدورته الجديدة حتى العام 2025.

واقتصر التنافس على منصب رئيس الاتحاد بين المرشحين رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة الحالي، البحريني علي محمد آل خليفة، ومنافسه رئيس الاتحاد الكويتي عبدالهادي ناصر المطيري.

- البكباك يطالب رئيس الحكومة ووزير الرياضة بدعم الأندية والاتحادات
- «عمومية الطائرة» تجدد ثقتها في رئاسة البكباك

وترشحت لمنصب نائب الرئيس عن العنصر النسائي المغربية بشرا حجيج لعدم وجود منافسة.

4 مترشحين عن أفريقيا
وتقدم لعضوية المكتب التنفيذي عن قارة أفريقيا أربعة مترشحين، سيتم اختيار ثلاثه منهم، وهم عدنان عبدالله البكباك من ليبيا، وخالد عبدالله حمد من السودان، وفراس أحمد الفالح من تونس، وياسر محمد قمر من مصر.

5 مترشحين عن الخليج وشبه الجزيرة العربية
وعن منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية، تقدم خمسة مترشحين، سيتم اختيار ثلاثة منهم لعضوية المكتب التنفيذي وهم عبدالله جمعة الدرمكي من الإمارات، وخالد منصور الزغبي من السعودية، والفاضل إبراهيم المقبالي من عمان، ومحسن أحمد ربيد من اليمن، ويوسف أحمد كانو من قطر.

4 مترشحين عن المشرق العربي
وعن منطقة المشرق العربي سيتم اختيار مرشحين اثنين من بين الأربعة المتقدمين، وهم جهاد عيسى القطيشات من الأردن، وعلي حيد خليفة من لبنان، وجميل عزيز جعين من العراق، ومهند سليمان أحمد من سورية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»

كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مشوار الترقي للدوري الممتاز الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مشوار الترقي للدوري الممتاز الليبي
الزعيم الكوري الشمالي يوجه رسالة حادة للمسؤولين بسبب«كوفيد-19»

الزعيم الكوري الشمالي يوجه رسالة حادة للمسؤولين بسبب«كوفيد-19»
الخارجية الفرنسية تدعو إلى عقد «حوار حقيقي» في ليبيا

الخارجية الفرنسية تدعو إلى عقد «حوار حقيقي» في ليبيا
ليفربول يشعل «البريميرليغ» ويرجئ حسم اللقب مع السيتي ليوم الأحد الدرامي

ليفربول يشعل «البريميرليغ» ويرجئ حسم اللقب مع السيتي ليوم الأحد الدرامي
روسيا: 959 جنديا أوكرانيا استسلموا في مجمع آزوفستال منذ الإثنين

روسيا: 959 جنديا أوكرانيا استسلموا في مجمع آزوفستال منذ الإثنين
فنلندا والسويد تقدمان طلبا رسميا للانضمام لـ«ناتو»

فنلندا والسويد تقدمان طلبا رسميا للانضمام لـ«ناتو»
«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية

«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية
كاريكاتير حليم - حكومة باشاغا تعقد اجتماعا في سرت

كاريكاتير حليم - حكومة باشاغا تعقد اجتماعا في سرت
حارس «المدينة» السابق ينشر صورتين مع نوري السري بينهما 40 عاما

حارس «المدينة» السابق ينشر صورتين مع نوري السري بينهما 40 عاما
«الاتحاد» يكشف سبب غياب المعتصم والصويعي عن المنتخب الليبي

«الاتحاد» يكشف سبب غياب المعتصم والصويعي عن المنتخب الليبي
اجتماعات المسار الدستوري تتواصل بالقاهرة لليوم الثالث

اجتماعات المسار الدستوري تتواصل بالقاهرة لليوم الثالث
في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها الفنان عن المسرح (فيديو)

في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها الفنان عن المسرح ...
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية

الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
«نوفا»: اجتماع ثان لممثلين عن التشكيلات المسلحة نهاية الشهر في المغرب

«نوفا»: اجتماع ثان لممثلين عن التشكيلات المسلحة نهاية الشهر في المغرب
«الأعلى لحوض النفط والغاز»: لا عودة للإنتاج قبل تحقيق المطالب

«الأعلى لحوض النفط والغاز»: لا عودة للإنتاج قبل تحقيق المطالب
تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل الأوقات

تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل ...
مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند

مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعثة المنتخب الليبي تطير من بنغازي لمصر بعد إعلان قائمة «فرسان المتوسط»
بعثة المنتخب الليبي تطير من بنغازي لمصر بعد إعلان قائمة «فرسان ...
مشاركة ليبية في طواف الجزائر للدراجات
مشاركة ليبية في طواف الجزائر للدراجات
عضويات دولية في لعبة البلياردو والسنوكر
عضويات دولية في لعبة البلياردو والسنوكر
المصراتي في إنجلترا تمهيدا للانضمام لـ«البريميرليغ»
المصراتي في إنجلترا تمهيدا للانضمام لـ«البريميرليغ»
شنقب يطالب بالتصدي لظلم «كاف»
شنقب يطالب بالتصدي لظلم «كاف»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: إصابة مؤيد اللافي تستحوذ على اهتمام جماهير كرة القدم المصرية وشقيقه يصفها بـ«لا خطيرة»
بالفيديو: إصابة مؤيد اللافي تستحوذ على اهتمام جماهير كرة ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي ......
«كاف» يعلن اختياراته للأهلي طرابلس أمام أورلاندو الجنوب أفريقي وأعمال عاجلة في ملعب بنينا
«كاف» يعلن اختياراته للأهلي طرابلس أمام أورلاندو الجنوب ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري ......
المزيد
الليبي عدنان البكباك ينافس على عضوية المكتب التنفيذي لـ«عربي الطائرة»
الليبي عدنان البكباك ينافس على عضوية المكتب التنفيذي لـ«عربي......
سلة «الأهلي طرابلس» تفوز على «الاتحاد»
سلة «الأهلي طرابلس» تفوز على «الاتحاد»...
«الأهلي طرابلس» يكشف خطته بعد توديع «الكونفدرالية»
«الأهلي طرابلس» يكشف خطته بعد توديع «الكونفدرالية»...
شنقب يطالب بالتصدي لظلم «كاف»
شنقب يطالب بالتصدي لظلم «كاف»...
المصراتي في إنجلترا تمهيدا للانضمام لـ«البريميرليغ»
المصراتي في إنجلترا تمهيدا للانضمام لـ«البريميرليغ»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط