الليبي عدنان البكباك ينافس على عضوية المكتب التنفيذي لـ«عربي الطائرة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تجرى بالبحرين، يوم السبت المقبل، انتخابات الاتحاد العربي للكرة الطائرة، لدورته الجديدة حتى العام 2025.

واقتصر التنافس على منصب رئيس الاتحاد بين المرشحين رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة الحالي، البحريني علي محمد آل خليفة، ومنافسه رئيس الاتحاد الكويتي عبدالهادي ناصر المطيري.

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وترشحت لمنصب نائب الرئيس عن العنصر النسائي المغربية بشرا حجيج لعدم وجود منافسة.

4 مترشحين عن أفريقيا

وتقدم لعضوية المكتب التنفيذي عن قارة أفريقيا أربعة مترشحين، سيتم اختيار ثلاثه منهم، وهم عدنان عبدالله البكباك من ليبيا، وخالد عبدالله حمد من السودان، وفراس أحمد الفالح من تونس، وياسر محمد قمر من مصر.

5 مترشحين عن الخليج وشبه الجزيرة العربية

وعن منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية، تقدم خمسة مترشحين، سيتم اختيار ثلاثة منهم لعضوية المكتب التنفيذي وهم عبدالله جمعة الدرمكي من الإمارات، وخالد منصور الزغبي من السعودية، والفاضل إبراهيم المقبالي من عمان، ومحسن أحمد ربيد من اليمن، ويوسف أحمد كانو من قطر.