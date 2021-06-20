«عمومية الطائرة» تجدد ثقتها في رئاسة البكباك

عدنان البكباك (أرشيفية : الإنترنت)

جددت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للكرة الطائرة، ثقتها في رئيسها الحالي عدنان البكباك، رئيسًا لفترة جديدة مقبلة بداية من 2021 حتى 2025، خلال الجلسة الانتخابية التي عقدت، اليوم الأحد، بقاعة المسرح البلدى بمدينة بزليتن، وحصول قائمة البكباك على 38 صوتًا مقابل 28 صوتًا لقائمة منافسه محمد عجينة.

وتكوَّن المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الليبي للكرة الطائرة برئاسة عدنان البكباك من نائبه مصباح البغدادي والعضو المالي بدر الشريف وعضوية عبدالوهاب زوبي وعيد إدريس وطارق صوله وعايدة النوال.

وأشرف على الانتخابات لجنة برئاسة عزالدين القاضي والمقرر أحمد الطويل وعضوية علي الضاوي، ولجنة الطعون برئاسة وليد حبيب مبارك، والمقرر حسين أبوعرقوب وعضوية محمد بلقاسم الفقي.

يشار إلى أن الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للكرة الطائرة تتكون من 41 ناديًا، من بينها 15 ناديًا من الدرجة الأولى، وكل منها بثلاثة أصوات، وهي: «الاتحاد» و«الأهلي بطرابلس» و«الجزيرة» و«أساريا» و«الوحدة الويفات» و«الأهلي بنغازي» و«الهلال» و«النصر» و«المروج» و«البراق» و«السويحلي» و«الاتحاد المصراتي» و«التحدي مصراتة» و«التصدي» و«الأفريقي زليتن».

أيضًا تواجد 26 ناديًا تمثل بصوت واحد فقط وهي أندية: «ناصر غريان» و«بدر الجغبوب» و«الهلال» و«البطنان» و«الرباط» و«التقدم» و«الروابي طبرق» و«الهدي الخمس» و«الإشعاع زليتن» و«الترسانة طرابلس» و«نجوم المحلة» و«القره بولي» و«الهدف المعمورة» و«صقورالعلالقة صبراتة» و«الأولمبي الزاوية» و«النهضة سبها» و«الخليج» و«جوهرة الصحراء» و«البيضان أجدابيا» و«التوعية» و«التضامن جالو» و«الأخضر البيضاء» و«ككلة» و«الاتحاد الكفرة» و«الجبل الأصابعة» و«النضال كاباو» وتغيَّب عن الاجتماع نادي الشروق بالزنتان.