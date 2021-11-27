البكباك يطالب رئيس الحكومة ووزير الرياضة بدعم الأندية والاتحادات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 27 نوفمبر 2021, 03:35 مساء
عدنان البكباك. (أرشيفية : الإنترنت)

طالب رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عدنان البكباك في رسالة له عبر فيديو موجهة إلى رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ووزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي بالإسراع بدعم الأندية والاتحادات الرياضية والنظر إلى كل الألعاب الرياضية وعدم التركيز على لعبة واحدة.

ومن ضمن ما جاء في رسالة البكباك «الرجاء كل الرجاء الاهتمام بالأندية والاتحادات الرياضية والألعاب الرياضية ودعمها».

وأشار البكباك إلى أن الأندية المشاركة في مسابقات الكرة الطائرة، تعيش في ظروف مادية صعبة، مما أدى إلى انسحاب فريقي البراق أجدابيا والتحدي مصراتة، قبل انطلاق مسابقة الدرجة الأولى، وحاليًا الأفريقي زليتن، وقد يضطر للانسحاب أيضًا.

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