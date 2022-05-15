الفارس الليبي عبدالوهاب مليطان يتوج بالجائزة الكبرى (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تُوج الفارس البطل عبدالوهاب مليطان بالقلادة الذهبية في البطولة الدولية بتونس ارتفاع 1.45 وينال الجائزة الكبرى في البطولة بعد منافسة شديدة من عدة فرسان.

كما تُوج الفارس عبدالجواد المصراتي بالقلادة الفضية وسيف الله سعيد بالقلادة النحاسية وجاء خامسًا المعتصم بالله المحيشي في المستوى الثاني ارتفاع 125 في البطولة الدولية بتونس في يومها الختامي.

- ارتفاع حصيلة نتائج المنتخب الليبي للفروسية في تونس (صور)

يشار إلى أن فرسان ليبيا تحصلوا خلال مشاركتهم في هذه البطولة على 12 قلادة متنوعة وتصدر المنتخب الليبي منافسات البطولة الدولية لقفز الحواجز عن جدارة واستحقاق بتحقيقه 12 قلادة (ثلاث ذهبيات وأربع فضيات وخمس برونزيات) وكأس الجائزة الكبرى للبطولة.

تتويج ليبي بالجائزة الكبرى في الفروسية. (إنترنت)

تتويج ليبي بالجائزة الكبرى في الفروسية. (إنترنت)

تتويج ليبي بالجائزة الكبرى في الفروسية. (إنترنت)