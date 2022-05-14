ارتفاع حصيلة نتائج المنتخب الليبي للفروسية في تونس (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تصدر المنتخب الليبي للفروسية البطولة الدولية لقفز الحواجز التي تستضيفها تونس بمشاركة ليبيا وتونس والجزائر وفرنسا بتحقيقه مزيد القلائد في منافسات اليوم الثاني.

في منافسات المستوى الأول للبطولة ارتفاع 110، وتوج الفارس شاهين أبوقرين بالقلادة الفضية بعد تأهله لمباراة التمايز التي تأهل لها ستة فرسان بواقع أربعة من تونس واثنين من ليبيا.

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وفي نفس المستوى توج الفارس حسن المجراب بالقلادة البرونزية، وفي منافسات المستوى الثاني ارتفاع 120 استطاع الفارس الدولي المعتصم بالله المحيشي التأهل لمباراة التمايز التي تأهل لها ثلاث فرسان، اثنان من تونس وواحد من ليبيا، حيث توج بالقلادة الذهبية.

وفي منافسات المستوى الثاني ارتفاع 140.130 استطاع الفارس الدولي عبدالوهاب مليطان التأهل لمباراة التمايز التي تأهل لها فارسان واحد من تونس، والليبي عبدالوهاب مليطان.

وكانت المنافسة قوية بين الفارس التونسي والفارس الليبي، حيث تمكن الفارس الليبي عبد الوهاب مليطان من التتويج بالقلادة الذهبية بزمن قياسي 42 ثانية و16 جزءًا من الثانية.

وحل الفارس التونسي ثانيًا بزمن 43 ثانية و41 جزءًا من الثانية لينال القلادة الفضية.

مشاركة الفروسية الليبية. (فيسبوك)

مشاركة الفروسية الليبية. (فيسبوك)

مشاركة الفروسية الليبية. (فيسبوك)