الاتحاد والأهلي طرابلس يلجآن لحسم مقعد «الكونفدرالية».. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتهت مباراة الذهاب بين قطبي العاصمة «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» بالتعادل السلبي ضمن منافسات الدور ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، المباراة شهدت في الشوط الأول تكتلاً في وسط الملعب وعدم وجود أي فرص خطيرة من كلا الفريقين، وفي الشوط الثاني كانت هناك سيطرة واضحة لفريق «الأهلي طرابلس»، وكان الأفضل خلال الشوط، بينما فريق «الاتحاد» اكتفى بالتكتل الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة، وتصدى حارس مرمى «الاتحاد» معاذ اللافي لعدة كرات خلال زمن الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، في انتظار مباراة الإياب والحسم التي ستقام الأحد المقبل ومعرفة الفريق المتأهل إلى نصف نهائي «الكونفدرالية».

نظام القرعة

ووضعت قرعة ربع نهائي كأس «الكونفدرالية» الأفريقية التي أُقيمت في العاصمة المصرية، القاهرة، قطبي كرة القدم الليبية «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» في مواجهة نارية، وكانت ثماني فرق تأهلت إلى دور ربع النهائي جاءت كالآتي: «الأهلي طرابلس»، «الاتحاد»، «بيراميدز»، «أورلاندو بيراتس»، «مازيمبي»، «المصري»، «نهضة بركان»، «سيمبا». وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على النحو الآتي: «الاتحاد»×«الأهلي طرابلس».. «سيمبا» التنزاني×«أورلاندو بيراتس» الجنوب أفريقي.. «بيراميدز» المصري×«مازيمبي» الكونغولي.. «المصري» البورسعيدي×«نهضة بركان» المغربي.

وستقام مواجهة الدور نصف النهائي، بحيث الفائز من مواجهة «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» سيواجه الفائز من لقاء «سيمبا» التنزاني و«أورلاندو بيراتس»، وفي الطرف الثاني، سيلعب الفائز من لقاء «بيراميدز» و«مازيمبي» مع الفائز من مباراة «المصري» و«نهضة بركان» المغربي.

«الأهلي طرابلس» في الصدارة

وأكد فريق «الأهلي طرابلس» صدارته المجموعة الأولى من دوري المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» بعد تعادله السلبي دون أهداف أمام فريق «الصفاقسي» التونسي خلال المباراة التي أُقيمت بينهما بملعب حمادي العقربي، وبذلك يتصدر «الأهلي طرابلس» المجموعة بـ13 نقطة ويضمن تأهله على رأس المجموعة الأولى رغم فوز فريق «بيراميدز» المصري على فريق «زاناكو»، ولكن فارق الأهداف صب في مصلحة «الأهلي طرابلس»، وجاء ترتيب المجموعة بعد الجولة الأخيرة ليظهر أن «الأهلي طرابلس» بات في صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، و«بيراميدز» المصري ثانياً برصيد 13 نقطة، وحل ثالثاً «الصفاقسي» التونسي برصيد 5 نقاط، وأخيراً فريق «زاناكو الزامبي» دون نقاط.

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مشوار ليبي في «الكونفدرالية»

ويواصل قطبا كرة القدم الليبية، ناديا «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» الظهور بشكل جيد في بطولة «الكونفدرالية» منذ ضربة البداية بدوري المجموعات، بعد أن أُجريت قرعة دور مجموعات «الكونفدرالية»، وتشارك ليبيا بفريقي «الاتحاد» بطل الدوري المحلي، القادم من بطولة دوري الأبطال، و«الأهلي طرابلس» وصيف مسابقة الدوري المحلي في النسخة الأخيرة والمشارك من البداية في بطولة «الكونفدرالية»، وجاء «الأهلي طرابلس» في المجموعة الأولى بجانب «زاناكو» الزامبي و«الصفاقسي» التونسي و«بيراميدز» المصري، أما «الاتحاد» فجاء في المجموعة الثانية بجانب «شبيبة الساورة» الجزائري و«أورلاندو بايرتس» الجنوب أفريقي و«رويال ليبوباردس» الإسواتيني والأخير فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما بلغ دور المجموعات في بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، بعد تجاوزه عقبة مضيفه «شبيبة القبائل» الجزائري، أما المجموعة الثالثة فضمت «أوتوهو» من الكونغو و«المصري» البورسعيدي من مصر و«كوتون سبور» الكاميروني و«مازيمبي» من الكونغو الديمقراطية، وفي المجموعة الرابعة جاء «الحرس الوطني» من النيجر و«أسيك أبيدجان» من ساحل العاج و«سيمبا» التنزاني و«نهضة بركان» المغربي.

ظهور تاريخي لـ«الاتحاد»

قص فريق «الاتحاد» شريط مشاركات فرق الأندية الليبية في مسابقات وبطولات الأندية الأفريقية حين سجل ظهوره القاري الأول العام 1967 ونجح خلال مشاركته الأولى في إقصاء فريق «دينامو» بطل النيجر عقب فقدانه نتيجة مباراته الأولى في نيامي بثلاثة أهداف لهدفين، فيما نجح في تحقيق الفوز في مباراة العودة بطرابلس بثلاثة أهداف لهدف ليتأهل إلى الدور السادس عشر.

استمرت وتواصلت مشاركات فريق «الاتحاد»، حيث نجح في تحقيق عديد النجاحات والوصول إلى مراحل متقدمة من المنافسات الأفريقية، ولعل أبرزها مشاركته خلال العام 2000 في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، حيث تمكن من بلوغ الدور نصف النهائي عقب إقصائه فريق «أولمبياكوس» بطل غانا و«سوبر سبورت» الجنوب أفريقي و«الشباب الصحراوي» بطل النيجر، ثم توقفت مسيرته عند الدور نصف النهائي أمام «كانون ياوندي» الكاميروني عقب تعادله ذهاباً بهدف لهدف وفقدانه نتيجة مباراة الإياب بهدف.

مباراة سابقة للأهلي طرابلس والاتحاد. (الإنترنت)