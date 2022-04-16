الليبي جمال بنور يقود الكوكب لنهائي بطولة المملكة العربية السعودية للبراعم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

واصل فريق براعم الكوكب السعودي لكرة القدم تحت إشراف المدرب الليبي جمال بنور التألق، وتأهل أمس الجمعة إلى نهائي بطولة براعم المملكة العربية السعودية تحت 13 عامًا على حساب براعم الجبلين.

المباراة انتهت في زمنها الرسمي للجبلين بنتيجة هدفين لهدف (2-1)، وكان الكوكب فاز ذهابًا (1-0)، ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ لبراعم الكوكب (2-0).



لاعبو الكوكب سددوا ثلاث ركلات نجح اللاعبان حسن الكرستبديان وإبراهيم عطيف في التسجيل وضيّع السفياني الركلة الثالثة، وأخفق براعم الجبلين في التسجيل من أربع ركلات، حيث نجح حارس الكوكب رائد فلاتة في التصدى لركلتين منها.

المباراة النهائية للتتويج ببطولة المملكة ستقام الثلاثاء بعد المقبل، وتجمع الكوكب والعدالة، والفريقان ضمنا التأهل لبطولة الدوري الممتاز للبراعم 13 عامًا على مستوى المملكة العربية السعودية للموسم الرياضي 2022-2023.