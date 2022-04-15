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بث مباشر «WTV».. مباراة «التعاون × دارنس» في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 أبريل 2022, 11:36 مساء
بث مباشر «WTV».. مباراة «التعاون × دارنس» في الدوري الممتاز
مشاهدة مباراة «التعاون» و«دارنس» في الجولة الثامنة إيابا بالدوري الليبي الممتاز. (بث مباشر)
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يشهد ملعب البيضاء مواجهة بين فريق «التعاون» مع نظيره «دارنس»، في الجولة الثامنة إيابًا، ضمن منافسات بطولة الدوري الليبي لكرة القدم للموسم الجاري (2021-2022).

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

يذكر أن فريق دارنس يدخل المباراة وهو سابع المجموعة الأولى بـ14 نقطة، بينما يدخل التعاون المباراة وهو سادس المجموعة بـ19 نقطة.

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