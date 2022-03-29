نجاح النسخة الأولى من المهرجان الليبي لجمال الخيول العربية الأصيلة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أعرب مدير المرابط الليبي لجمال الخيول الأصلية، أيمن قرقور، عن سعادته لنجاح النسخة الأولى من المهرجان الليبي لجمال الخيول العربية الأصيلة الذي أُقيم بمدينة بنغازي، وتم تسمية المهرجان باسم الراحل عثمان أبوبطنية مؤسس المرابط.

وقال أيمن قرقوم، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، «إن المهرجان أُقيم بمشاركة 72 جوادًا وعديد المدارس المهتمة بالخيل وجمالها في ليبيا، وسط مشاركة حكام دوليين معتمدين من مصر، والنسخة الأولى للمهرجان معتمدة من منظمة الأيكاهو الدولية للخيول».

وكانت المسابقات الخاصة بالجمال حول أفضل إنتاج محلي للخيول وأفضل رأس للفارسات ومهاري ذكور ومهاري إناث وبطولة الطلائق.