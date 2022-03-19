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بحضور الجويفي.. انطلاق بطولة «عاشور كلاسيك» لكمال الأجسام

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 مارس 2022, 11:35 مساء
بحضور الجويفي.. انطلاق بطولة «عاشور كلاسيك» لكمال الأجسام
من فعاليات افتتاح بطولة «عاشور كلاسيك» الدولية لكمال الأجسام، 19 مارس 2022. (بوابة الوسط)
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افتتح وزير الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالشفيع الجويفي، اليوم السبت، بطولة «عاشور كلاسيك» الدولية لرياضة كمال الأجسام، بمشاركة دول عربية وأجنبية.

ويشارك في البطولة، التي تحتضنها العاصمة طرابلس، رياضيون من تركيا وإيران ومصر والكويت والجزائر والمغرب وتونس.

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وقال منظم البطولة رئيس الرابطة الليبية لبناء الأجسام، محمد عاشور، إن المسابقة تنظم لأول مرة في ليبيا، وتهدف إلى «إيصال رسالة للعالم الخارجي تؤكد قدرة ليبيا على تنظيم البطولات الدولية».

بدوره، أكد عبدالشفيع الجويفي أن مثل هذه البطولات تمنح فرصًا لتبني المواهب الرابحة، للدفع بها قدمًا لتمثيل ليبيا في البطولات العربية والدولية، وتؤهل الفائزين بفئاتها المختلفة للمشاركة في المنافسات العالمية، مثل بطولة «مستر أوليمبيا» التي ستقام في لاس فيغاس الأميركية.

من فعاليات افتتاح بطولة «عاشور كلاسيك» الدولية لكمال الأجسام، 19 مارس 2022. (بوابة الوسط)
من فعاليات افتتاح بطولة «عاشور كلاسيك» الدولية لكمال الأجسام، 19 مارس 2022. (بوابة الوسط)
من فعاليات افتتاح بطولة «عاشور كلاسيك» الدولية لكمال الأجسام، 19 مارس 2022. (بوابة الوسط)
من فعاليات افتتاح بطولة «عاشور كلاسيك» الدولية لكمال الأجسام، 19 مارس 2022. (بوابة الوسط)
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