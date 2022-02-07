المدرب الليبي جمال بنور يقود الكوكب السعودى للفوز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق فريق الكوكب السعودي تحت 13عاما، الذى يشرف على تدريبه الليبي جمال بنور، فوزا عريضا على براعم العداله في الدور السادس عشر للبراعم، على مستوى المملكة العربية السعودية، وبنتيجة ستة أهداف دون مقابل، جاءت الأهداف بامضاء الموهبه عبد الرحمن السفياني 4 أهداف وعلي الغزواني هدف وماهر العنزي هدف.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أكد المدرب جمال بنور، إنه سعيد بالفوز العريض الذى حققه براعم الكوكب، والذي جاء بفضل دعم إدارة النادي، وتشجيع أولياء الأمور والتزام اللاعبين.

وأضاف بنور قائلا «سنبدأ التجهيز والاستعداد لمباراتنا القادمه التي تجمعنا مع براعم نادي قلوة في الدور الثماني على مستوى المملكة، والتي ستكون من ذهاب واياب».

يشار إلى أن براعم الكوكب حقق الفوز مع مدربه الليبي جمال بنور فى 12 مباراة على التوالي:

في المرحلة الأولى توج الكوكب بكأس بطولة مدينة الخرج مسجلا عشرة انتصارات متتالية دون هزيمة أو تعادل كانت نتائجها:

الفوز على نادي الشرق ذهابا (5-1) وإيابا (8-2)

الفوز على السد ذهابا (2-1) وإيابا (4-3)

الفوز على الشعلة في ديربي مدينة الخرج ذهابا (5-1) وإيابا (4-2)

الفوز على السلمية ذهابا (4-3) وإيابا (5-1)

الفوز على العين ذهابا (4-1) وإيابا (5-1)

وتأهل الكوكب إلى المرحلة الثانية على مستوى المملكة والتي تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي الدور 32 حقق الكوكب فوزا عريضا على عكاظ بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، وفاز في الدور 16 على براعم العدالة بستة أهداف دون مقابل.

وتمكن براعم الكوكب من تسجيل 56 هدفا في 12 مباراة بمعدل فاق 4.3 هدف في كل مباراة، ويتصدر نجم الكوكب الموهبة عبدالرحمن السفياني قائمة الهدافين برصيد 23 هدفا.

المدرب الليبي جمال بنور. (فيسبوك)

فريق الكوكب السعودي. (فيسبوك)