اجتماع رؤساء الأندية الرياضية للاتحاد الفرعي لكرة القدم بخليج سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

عقد بمقر مفوضية كشاف سرت، اجتماع موسع لرؤساء أندية الاتحاد الفرعي لكرة القدم بخليج سرت، حيث استضاف نادي الشعلة الرياضي السواوة بسرت، وبحضور رؤساء ومندوبي أندية الاتحاد الفرعي بمنطقة سرت والجفرة.

وكشفت رئاسة الاتحاد الفرعي لـ«بوابة الوسط» أن الاجتماع خصص ألية إجراء وتنظيم دوري الفئات السنية والمشاكل والعراقيل التي تواجه الأندية الرياضية بمنطقة خليج سرت مع امكانية تدليل المعوقات مع مكاتب الرياضة بالبلديات الواقع فية أندية الاتحاد.

يأتي هذا بالإضافة إلى تشكيل لجنة للإطمئنان على الملاعب الرياضية وإجراء القرعة لإنطلاق الدوري قريبا.

اجتماع رؤساء الأندية الرياضية. (فيسبوك)

اجتماع رؤساء الأندية الرياضية. (فيسبوك)