ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»

القاهرة - بوابة الوسط

ودعت الأسرة الرياضية، الخميس، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والمنتخب الليبي السابق، الدولي ديمس الصغير، بعد رحلة معاناة طويلة وصراع مع المرض.

محمد فرج محمد الرقيق، من مواليد 1945 شهرته «ديمس الصغير»، كانت بدايته مع فريق مدرسة الأمير ناشئا رفقة مجموعة من اللاعبين المهرة في العام 1957، وقد قدمه إلى ملاعب كرة القدم في تلك الفترة خالد الغناي، وفي الفترة الزمنية نفسها التحق بأشبال نادي الهلال، ثم صعد للفريق الأول، وقد تألق أمام فاليتا المالطي في العام 1962، ومنذ تلك المباراة أصبح لاعبا أساسيا في الهلال حتى الاعتزال.

لعب «ديمس الصغير»، مع الهلال في الدرجة الأولى في العام 61/62، بعد هدفه الشهير في مباراة فاليتا المالطي، وأصبح اسمه يتردد في كل الأرجاء، وكان الحديث يدور دائما عن بداية لاعب سريع شهرته «ديمس الصغير».

مسيرته الدولية

لعب مع المنتخب الوطني الأول للمرة الأولى في دورة المعرض الدولية العام 1963 وسجل هدفين ضد الجزائر. «ديمس» هو صاحب أول هدف ليبي في التصفيات الأفريقية لكأس العالم العام 1969 في شباك منتخب إثيوبيا بملعب البركة ببنغازي في أول ظهور للمنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم لكرة القدم وفاز وقتها المنتخب بهدفين لصفر.

كما حمل شارة قائد الفريق الوطني في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وفي العام 1966 شارك مع المنتخب في كأس العرب بالعراق وتحصل فيها على لقب أفضل لاعب في البطولة، وهذا شيء يعتز به بشكل كبير لأنه تفوق عربي للاعب ليبي، في تلك الفترة التي كانت فيها كل المنتخبات العربية قوية.

الأسمر البارع

وفي الموسم الرياضي 68/69 تحصل هذا الأسمر البارع على لقب أحسن لاعب في الدوري الممتاز اعترافا من الجميع بحجم موهبته وروعته وقد نال هذا اللقب في ذلك الموسم متفوقا على الكثير من نجوم الكرة الليبية.

وسجل الكثير من الأهداف للهلال في المسابقات المحلية تجاوزت الـ200 هدف وفاز بالعديد من البطولات مع القلعة الزرقاء، كما تلقى عديد العروض للاحتراف في الأندية العربية، خاصة في المغرب والجزائر، بعد أن أشادت الصحافة العربية في تلك الدول بمهارته الرائعة في المراوغة وتسجيل الأهداف، ولكن ونتيجة القوانين التي كانت تمنع الاحتراف للاعب الليبي في تلك الفترة لم يحظَ هذا النجم المميز باللعب والتألق في الخارج.

نجم فريق الهلال والمنتخب الوطني كرة القدم السابق «ديمس الصغير» .(الإنترنت)

وفاة نجم فريق الهلال والمنتخب الوطني كرة القدم السابق «ديمس الصغير» .(الإنترنت)

نجم فريق الهلال والمنتخب الوطني كرة القدم السابق «ديمس الصغير» وقوفا يمينا .(الإنترنت)

نجم فريق الهلال والمنتخب الوطني كرة القدم السابق «ديمس الصغير» يمينا .(الإنترنت)