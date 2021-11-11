المنتخب السعودي يحافظ على صدارته في تصفيات آسيا لمونديال 2022

منتخب السعودية يعود بتعادل دون أهداف من أستراليا على ملعب ويسترن سيدني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022. (الإنترنت)

فرض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تعادله أمام مضيفه منتخب أستراليا سلبيًا، في المواجهة التي احتضنها ملعب ويسترن سيدني، في المرحلة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، اليوم الخميس.

وواصل الأخضر نتائجه المميزة في التصفيات بعد مرور 5 مراحل؛ حيث حقق 4 انتصارات متتالية وتعادل أمام منتخب أستراليا ليتصدر المجموعة.

وقدّم المنتخب السعودي أداءً مميزًا في المباراة حيث كانت الأفضلية له، وسنحت لقائده سلمان الفرج فرصة خطيرة في الشوط الأول حينما تلقى تمريرة متقنة من زميله سالم الدوسري ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الدفاع الأسترالي الذي أبعدها.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب السعودي أفضليته على الرغم من البداية كانت أسترالية، حيث سنحت للاعبه ماثيو ليكي فرصة خطيرة بعد تلقيه تمريرة من زميله المدافع هاري سوتار ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية، إلا أنها وجدت الحارس محمد الربيعي الذي تصدى لها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب السعودي إلى 13 نقطة ليحافظ على صدارته، وارتفع رصيد المنتخب الأسترالي إلى 10 نقاط ليبقي في المركز الثاني.

منتخب السعودية يعود بتعادل دون أهداف من أستراليا على ملعب ويسترن سيدني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022. (الإنترنت)