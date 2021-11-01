اختتام بطولة هون للكرة الحديدية

اختتام بطولة هون للكرة الحديدية. (الإنترنت)

اختُتمت بمدينة هون منافسات الكرة الحديدية، بمشاركة فرق مدينة طرابلس وغدامس وهون، التي تأتي ضمن مهرجان خريف هون الـ25.

وقد حضر حفل الختام رئيس نادي «الإخاء» بهون، ومنسق الألعاب الفردية بهون مصطفى الحام أحمد، وعبدالدائم أبوقصصة عضو لجنة المدربين بالاتحاد الليبي للتايكوندا itf، وعدد من الشخصيات الرياضة.

كما حضر رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو، محمد بيت المال، وناصر الحاجي نائب رئيس الاتحاد، ورئيس المدربين أحمد الجواشي، والأمين العام ناصر الشين وعبد الدائم أبو قصيصة عضو الاتحاد.

وخلال حفل الختام تم تتويج الفائزين.

يشار إلى نادي «هون» أحد الفرق الليبية في لعبة الكرة الحديدة التي حققت نتائج محلية وخارجية.