الأهلي طرابلس يفقد أولى بطاقات التأهل في الكونفدرالية الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الجمعة 15 أكتوبر 2021, 04:01 مساء
مباراة بيشارا يونايتد التنزاني والأهلي طرابلس في بطولة الكونفدرالية. 15 أكتوبر. (الإنترنت)

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس، في فخ الهزيمة من نظيره فريق بيشارا يونايتد التنزاني، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل فريق بيشارا يونايتد، الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق؛ في غفلة دفاعية من لاعبي الأهلي طرابلس، قبل أن يسجل هدفه الثاني خلال أحداث شوط المباراة الثاني.

- بيشارا التنزاني يتفوق في الشوط الأول ضد الأهلي طرابلس بالكونفدرالية
- الأهلي طرابلس يسعى لخطف أولى بطاقات التأهل للكونفدرالية ضد بيشارا التنزاني

ودخل فريق الأهلي طرابلس المباراة بالتشكيل التالي: (في حراسة المرمي محمد نشونش، وفي خط الدفاع محمود عكاشة، محمد اشتيوي، ومنصور رزق، وأسامة اشطيبة، وفي خط الوسط والهجوم بدر حسن، امحمد مفتاح، محمد الجورني، طلحة رزق، عبدالرحمن أبوسنينة، وصالح الطاهر).

بهذه النتيجة، فقد ممثل ليبيا أولى بطاقات التأهل والاقتراب من بلوغ مرحلة المجموعات في مسابقة الكونفدرالية، ويسعى لتعويض النتيجة في المباراة التي ستجمع الفريقين في ليبيا في الـ23 من الشهر الجاري.

وتخطى ممثل ليبيا، الدور التمهيدي الأول للكونفدرالية بعد تفوقه على فريق حي الوادي نيالا السوداني برباعية نظيفة في مواجهة احتضنها ملعب شهداء بنينا ببنغازي بعد إلغاء مباراة الذهاب في السودان؛ بسبب عدم صلاحية ملعب المباراة هناك.

مباراة بيشارا يونايتد التنزاني والأهلي طرابلس في بطولة الكونفدرالية. 15 أكتوبر. (الإنترنت)
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