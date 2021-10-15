بيشارا التنزاني يتفوق في الشوط الأول ضد الأهلي طرابلس بالكونفدرالية

مباراة فريق الأهلي طرابلس أمام بيشارا التنزاني في بطولة الكونفدرالية. (بث مباشر)

حسم فريق بيشارا يونايتد التنزاني، نتيجة الشوط الأول لصالحه أمام الأهلي طرابلس، بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما حاليا، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقبل نهاية الشوط الأول بحوالي خمس دقائق؛ تمكن فريق بيشارا يونايتد مارا التنزاني من التقدم بهدف دون ردٍّ في غفلة دفاعية من لاعبي الأهلي طرابلس.

كما شهدت الشوط الأول تعرض اللاعب محمد الجورني للإصابة ومغادرة الملعب، ونزل بدلًا منه اللاعب علي بوعرقوب.

ودخل فريق الأهلي طرابلس المباراة بالتشكيل التالي: (في حراسة المرمي محمد نشونش، وفي خط الدفاع محمود عكاشة، محمد اشتيوي، ومنصور رزق، وأسامة اشطيبة، وفي خط الوسط والهجوم بدر حسن، امحمد مفتاح، محمد الجورني، طلحة رزق، عبدالرحمن أبوسنينة، وصالح الطاهر).