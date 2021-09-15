أبوفراج في تصريح إلى «بوابة الوسط»: لا أزال رئيسا لرابطة أندية بنغازي.. وما حدث معي غير قانوني

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 05:33 مساء
علي أبوفراج. (أرشيفية : الإنترنت)

أكد علي أبوفراج أنه لا يزال رئيسًا لرابطة أندية بنغازي الكبرى، وما حدث هو محاولة لإقناع بعض الأندية، وليس كلها التي وقعت على إقالتي، قائلًا: «إن الموضوع وراءه بعض الأشخاص لإزاحتي».

وقال أبوفراج في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، «إن هناك إجراءات قانونية للترشح أو التزكية لرئاسة الرابطة، وليس بمثل هذه الطريقة التي حصلت».

وأضاف: «لذا أُبدي اندهاشي وأسفي لما حصل، لست متشبثًا أو متمسكًا بالمنصب، لكن لا بُد أن يكون ذلك باللوائح والقوانين».

يذكر أن علي أبوفراج يشغل كذلك موقع عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية منذ سنوات.

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