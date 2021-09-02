علي الأسود يكشف ما قدمه علي الكميشي للأهلي طرابلس

علي الكميشي. (أرشيفية : الإنترنت)

أشاد اللاعب السابق نائب رئيس النادي الأهلي طرابلس، علي الأسود، بمن أسماه «مهندس الصفقات في السبعينيات»، وهو مشجع الأهلي المرحوم علي الكميشي.

وسرد علي الأسود قصة توقيعه معه العام 1970 عندما زاره أثناء رحلة سياحة لمصر، وجاء من طرابلس إلى القاهرة ليطلب منه التوقيع للأهلي.

وقال علي الأسود في منشور عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» إنه وافق ووقع على الاستمارة الصادرة من الاتحاد الليبي في لحظة من أعظم لحظات حياته الرياضية، مؤكدًا أن المشجع المرحوم علي الكميشي، نموذج للمشجع الرائع في العطاء، ويمثل جيل الانتماء الحقيقي للكيان الأهلاوي.