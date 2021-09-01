الحكم الإثيوبي باملاك يدير ثالث لقاء للمنتخب الوطني الليبي أمام الغابون

الحكم الإثيوبى باملاك تسيميا. (أرشيفية : الإنترنت)

يدير الحكم الإثيوبى باملاك تسيميا مواجهة منتخب ليبيا أمام الغابون في افتتاح تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم، اليوم الأربعاء، على ملعب بنينا ببنغازي.

سبق وأدار تسيميا مباراتين لمنتخب ليبيا الوطني لكرة القدم، ففي المرة الأولى أدار باملاك مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الزيمبابوي في نصف نهائي بطولة أفريقيا للاعبين المحليين التي أُقيمت بجنوب أفريقيا العام 2014، وفي تلك المباراة التي جرت يوم 29 يناير 2014 فاز المنتخب الوطني بركلات الترجيح (5 – 4) بعدما اكتمل الوقت الأصلي بالتعادل دون أهداف ليعبر المنتخب الليبي إلى النهائي ويُتوّج بطلًا للمرة الأولى في تاريخه.

وفي المرة الثانية، ظهر باملاك تسيميا مرة أخرى وأدار مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب الرأس الأخضر في تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2017، وتحديدًا يوم 3 سبتمبر 2016، ويومها فاز المنتخب خارج ميدانه بهدف مقابل لاشىء.

الحكم باملاك تسيميا من مواليد 1980 من أفضل حكام كرة القدم الأفريقية؛ حيث قاد خلال مسيرته التحكيمية 93 مباراة في مختلف البطولات على المستويين الأفريقي والعالمي، منح خلالها 20 ركلة جزاء وأعلن عن حوالي 200 خطأ، ومنح 214 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء حسب إحصاءات صفحة الحصرية للمنتخبات عبر «فيسبوك».