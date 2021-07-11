6 مواجهات نارية جديدة في الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 11 يوليو 2021, 05:49 مساء
مباراة الأهلي بنغازي والصداقة. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

يتجدد الموعد، اليوم الأحد، مع ست مباريات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، فعلى ملعب البيضاء يشهد لقاء «شباب الجبل» مع «الأهلي بنغازي»، والمراقب فوزي الدالي، وبملعب الأبيار «دارنس» يحل ضيفًا على «الأنوار»، والمراقب فوزي الصافي.

وبملعب بنينا يستضيف «النصر» فلايق «التعاون»، والمراقب المبروك الفارسي، وبملعب طرابلس، ستقام مباراتان، المباراة الأولى، تجمع «المدينة» مع «الخمس»، والمراقب لطفي بللو، ويعقبها لقاء «الأهلي طرابلس» مع «الوحدة»، والمراقب أسامة الأشهب، وبملعب زليتن يجمع اللقاء «السويحلي» مع «رفيق»، والمراقب عادل الراعي.

وغدًا الإثنين، تقام آخر ثلاث مباريات في الجولة الثامنة عشرة، فعلى ملعب بنينا، «الهلال» يستضيف «الصداقة»، والمراقب سليمان الجهني، وبملعب طرابلس «الشط» يلتقي «المحلة»، والمراقب محمد بشير، وبملعب البيضاء يلتقي «الأخضر» مع «خليج سرت»، والمراقب منصور التاورغي.

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