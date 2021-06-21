ليبيا تشارك في دورة قصير في مجال التحكيم للتايكواندو «itf»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 21 يونيو 2021, 11:42 مساء
لاعبين في التايكواندو «itf». (إنترنت)

شارك حكام ليبيا للتايكواندو «itf» في الدورة التحكيمة القصيرة، التي نظمها الاتحاد العربي، وأشراف عليها الاتحاد الدولي للتايكواندو.

وقد افتتح دورة التحكيم الدولية رئيس الاتحاد الدولي جراند ماستر بول ويلير، مرحبا بجميع الحضور، ومتمنيا للجميع التوفيق وتطوير اللعبة، وأن هذا يأتي في إعداد خطة الاتحاد الدولي لرفع القدرة الفنية للحكام العرب في مجال معرفة القوانين الجديدة والمتطورة.

وحضر هذه الدورة 10 دول عربية، وشاركت ليبيا في هذه الدورة  بـ9 حكام، وهم إسماعيل التريكي، رئيس لجنة التحكيم الليبي، وأحمد الجواشي، رئيس لجنة المدربين بالاتحادن وناصر الحاجي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومحمد لشو، محمد بلتيت، محمد تنتوش، ناصر الشين، لطفي العظمة، ورئيس الاتحاد الليبي للتايكواندو محمد بيت المال، وأشرف على الدورة نائب رئيس الاتحاد الدولي جراند ماستر ميشيل ظاهر.

من جهة أخرى يشارك نادي بالخير في بطولة تونس حيث يشارك الرياضيين إبراهيم محمد بريش، وأيمن محمد أبوقصيعة، للمشاركة في البطولة الدولية المزمع إقامتها بتونس الشقيق بمدينة سوسة.

وتاتي المشاركة الليبية في هذا المحفل الرياضي لرفع المستوى الفني والمهاري لرياضيين نادي بالخير للتايكواندو.

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