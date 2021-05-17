السري: الرياضة بحاجة لمسؤولين أقوياء يعيدون تنظيم المجال

عبدالرؤوف السري. (إنترنت)

قال عبدالرؤوف السري، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم الأسبق، إن الرياضة بحاجة حاليا لجرأة في القرارات ومسؤولين أقوياء يعيدون تنظيم المجال.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية لقناة «ليبيا الوطنية» أن إعادة تنظيم الأندية يجب أن تكون من أولويات أي وزير لأن هناك خللا في عمل الأندية، وأصبحنا بحاجة ماسة لإعادة تنظيمها وتحديد هوية النادي وشروط التأسيس.

وأكد أنه عندما كان رئيسا للاتحاد الليبي لكرة القدم في بداية التسعينات أصدر قرارا بصعود أي رياضي قديم اعتزل اللعبة ينتسب لمجال التحكيم، ويصبح حكم درجة أولى مباشرة.