الصحافة الرياضية.. مرت بفترات ذهبية زاهية عبر تاريخ طويل حافل بالعطاء

الصحفيان عبد الرحمن أبورقيبة (وقوفا) والعجيلي قعاس (جلوسا). (إنترنت)

صادف يوم الإثنين الماضي، الموافق الثالث من شهر مايو الجاري، اليوم العالمي لحرية الصحافة، وبهذه المناسبة نسلط الأضواء ونستعيد ونستعرض تاريخ الصحافة الرياضية في ليبيا، ودورها في الحركة الرياضية وأهم مراحلها وفاء لجميع الأجيال التي أثرت مجال الصحافة الرياضية العريقة بليبيا وقدمت الكثير عبر مراحل مختلفة.

ظهور مبكر

ظهرت الصحافة الرياضية الوطنية بمدينة بنغازي عندما صدرت جريدة «بريد برقة» العام 1921، وأصدرها محمد المحيشي، وفقاً لـ«المكتبة الرياضية العربية الشاملة». هذه الجريدة واكبت النشاط الرياضي في مدينة بنغازي منذ العام 1934، وبعدها صدرت مجلة «ليبيا المصورة» لصاحبها عمر فخري المحيشي وهي مجلة ثقافية شهرية صدرت العام 1935، هذه المجلة خصصت بعض الصفحات للنشاط الرياضي الذي كان ينظم في مدينة بنغازي وابتدأت المجلة في نشر أخبار الرياضة سنة 1936، وهي تعتبر أول مجلة ليبية تهتم بالنشاط الرياضي، وتوقفت المجلة عن الصدور سنة 1940 بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية التي أثرث على مجرى الحياة العامة في مدينة بنغازي.

طرابلس الغرب

أما في مدينة طرابلس فقد سمحت سلطات الإدارة البريطانية سنة 1943 بإعادة إصدار جريدة «طرابلس الغرب»، التي كانت توقفت سنة 1911 غداة الغزو الإيطالي لبلادنا، وصدر العدد الأول منها بتاريخ 8 - 2 - 1943، وهي جريدة يومية سياسية شاملة، وكانت قد أفردت زاوية صغيرة لنشر بعض الأخبار الرياضية، وتولى نشر الأخبار الرياضية بها الأستاذ عمر فخري.

وفي بداية خمسينات القرن العشرين بدأت الجريدة تفرد مساحة أكبر للنشاط الرياضي بمدينة طرابلس، وتنشر بعض المراسلات الرياضية من المناطق المجاورة كمدينة مصراتة والزاوية مثلا، وفي بداية الستينات أفردت صفحة أسبوعية لتغطية النشاط الرياضي المدرسي، وهي أول جريدة تعير اهتماما للنشاط الرياضي المدرسي، وكانت الجريدة تفرد مساحة شاسعة للتعليق على مباريات كرة القدم بالإضافة لنشر نتائج جميع الألعاب الرياضية، وفي سنة 1967، عرفت الجريدة باسم جريدة «العلم» حتى توقفها سنة 1969.

الجريدة كانت قد أصدرت ملاحق رياضية لمناسبة دورة معرض طرابلس الدولي الرياضية، كذلك صدرت بمدينة طرابلس جريدة «الرائد» سنة 1956 وهي جريدة سياسية يومية شاملة، وخصصت صفحة للتعريف بالنشاط الرياضي واستمرت هده الجريدة في الصدور حتى العام 1972، عندما توقفت نهائيا.

ومن محرري الصفحة الرياضية نذكر صالح دراويل، وعبدالمجيد أبوشويشة، والمرحوم عبداللطيف بوكر، والمرحوم العجيلي قعاس وأحمد الرويعي وإبراهيم حيمة والمدرب السوداني عمر ياسين.

وصدرت بطرابلس كذلك جريدة «البلاغ» وهي جريدة سياسية يومية شاملة، وخصصت صفحة للحديث عن المناشط الرياضية، وتولى الإشراف على الصفحة الرياضية المرحوم عبد اللطيف بوكر، وقام بالتحرير عامر جمعة والمصري رفعت النجار، وخليفة محفوظ.

وكانت أول جريدة تقوم بعملية استبيان لاختيار أفضل لاعب ليبي سنة 1970، واستمرت في إقامة تلك المسابقة حتى سنة 1973. كما أصدرت جريدة «الرأي» سنة 1974 ملحقاً رياضياً أسبوعياً، ومن كتابها المرحوم محمد سعيد شبيعان، وإبراهيم حيمة وخليفة محفوظ، هذا بالإضافة إلى العديد من الصحف اليومية والأسبوعية، التي صدرت في مدينة طرابلس واهتمت بالنشاط الرياضي.

برقة الجديدة

وفي مدينة بنغازي صدرت سنة 1945 جريدة «برقة الجديدة»، وهي جريدة سياسية يومية شاملة. هذه الجريدة اهتمت بالنشاط الرياضي في شرق البلاد، وخصصت له صفحة يومية، وكانت أول جريدة تصدر ملحقا رياضيا في مناسبة دورة معرض طرابلس الدولي الرياضية، وفي سنة 1967 أصبحت تعرف باسم جريدة «الأمة»، ثم توقفت عن الصدور سنة 1969، وشهدت الجريدة بروز عديد الأقلام الرياضية نذكر منهم المرحوم مفتاح الدراجي وأحمد بوشويقير، وعبدالسلام المغربي، وأحمد الرويعي، وعمر العفاس، ومصباح عريبي، وفيصل فخري، واهتمت جريدتا «الرقيب» و«الزمان» الصادرتان بمدينة بنغازي خلال الفترة – 1953 -1972، وجريدة «العمل» الصادرة أيضاً بمدينة بنغازي خلال الفترة من 1985 – 1971 بالنشاط الرياضي بمدينة بنغازي، والمنطقة الشرقية، وتولى الكتابة فيها عياد ادريزة وأحمد أبوشويقير وأحمد الرويعي، ويونس نجم وفيصل فخري.

أما جريدة «الحقيقة» فقد اهتمت بالنشاط الرياضي وأعطته حقه من خلال نشرها نتائج وتحاليل دقيقة لبعض المباريات المهمة، وهي جريدة أسبوعية تصدر في ثماني صفحات وصدر عددها الأول يوم السبت 7-3-1964، وأصدرها المرحوم محمد بشير الهوني، ثم أصبح صدورها يومياً، وقام بالإشراف على صفحتها الرياضية أحمد بشون والمرحوم منصور صبرة.

جريدة فزان

أما في الشطر الجنوبي من البلاد، فقد صدرت جريدة فزان بمدينة سبها سنة 1957، وهى جريدة سياسية يومية شاملة وصدر عددها الأول يوم الثلاثاء 17-9-1957، واهتمت بالنشاط الرياضي في مدن الجنوب، ولم تغفل عن متابعة النشاط الرياضي على مستوى البلاد، ثم عرفت باسم جريدة «البلاد» سنة 1967، واستمرت على هذا المسمى حتى توقفت عن الصدور سنة 1969، وقام بالإشراف على الصفحة الرياضية المرحوم عبدالهادي الفيتوري، ثم المرحوم عبدالسلام بورقيبة، والمرحوم جمعة نصر الميلودي.

وفي سنة 1972 توقفت جميع الصحف وبعد تأسيس الهيئة العامة للصحافة صدرت جريدتا «الفجر الجديد» بطرابلس و«الجهاد» ببنغازي التي توقفت عن الصدور سنة 1977، وهاتان الجريدتان تصدران يوميا، وتم تخصيص الصفحة ما قبل الأخيرة لتغطية النشاط الرياضي.

وفي سنة 1980 صدرت جريدة «الجماهيرية» التي بدأت في مواكبة النشاط الرياضي وتخصيص مساحة له، وأصدرت ملاحق رياضية نصف شهرية وصدر العدد الأول منها العام 1993، كما صدرت جريدة «الشمس» سنة 1992 التي أولت النشاط الرياضي اهتماماً كبيراً، وأصدرت ملاحق رياضية وخلال سنوات الثمانينات والتسعينات بدأت صحف البلديات في الصدور، وهي صحف محلية ثم انتشرت فكرة صحف الأندية الرياضية، كما صدرت صحف أسبوعية رياضية متخصصة عن اللجنة الأولمبية الليبية، والاتحاد الليبي لكرة القدم، وقناة ليبيا الرياضية، التي أصدرت مجلة شهرية ومطبوعة نصف شهرية.