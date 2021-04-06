محمد المنير ينضم رسميًّا إلى نادي الاتحاد

محمد المنير. (المركز الإعلامي)

تعاقدت إدارة نادي الاتحاد، مع المحترف الليبي الظهير الأيسر محمد المنير، رسميًّا في صفقة انتقال حر، وسيكون مع الفريق الأول ابتداء من مرحلة الإياب.

اللاعب الليبي محمد المنير من مواليد (1992)، وكان قد خاض تجربة احترافية في أوروبا، مع فريق بارتيزن بلغراد الصربي، وفي الدوري الأمريكي مع فريقي أورلاندو سيتي وفريق لوس أنجلوس جالاكسي.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد تعاقدت رسميًّا مع عبدالعاطي العباسي والمحترفين من الدوري التونسي غازي العيادي وشمس الدين الدوادي، وعلي العامري، وجددت عقد ربيع الشادي.

وحسب الصفحة الحصرية للمنتخبات الليبية فإن عقد محمد منير مع الاتحاد سيمتد إلى نهاية الموسم الحالي، وبعد ذلك سينتقل إلى صفوف الزمالك المصري، بعد أن أتم اتفاقه معهم بشكل شبه نهائي مع انطلاق من الموسم المقبل.