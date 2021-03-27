اتفاقية تعاون بين ليبيا وتونس في لعبة الترايثلون

اتفاقية تعاون بين ليبيا وتونس في لعبة الترايثلون (إنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للترايثلون علي زايد في تصريح خاص اليوم السبت إلى «بوابة الوسط» أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحادين الليبي والتونسي للترايثلون بقاعة فندق رمادا بتونس.

حضر التوقيع وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني لتونس سهام العيادي، ورئيسا الاتحادين علي زايد من ليبيا، وصابر الغربي من تونس، وعضوا الاتحاد الليبي خالد بشر وهاني عبدالمطلب، ونائب رئيس الاتحاد التونسي والكاتب العام بالاتحاد.

وأضاف زايد أنه تم عقد اتفاقية توأمة وتعاون بين الجانبين تهدف إلى التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات، وإقامة دورات، في مجالات التدريب والتحكيم والإدارة، وتبادل الزيارات، وإقامة المعسكرات.