المحلة يحقق أول فوز له.. والصداقة يظفر بثلاث نقاط ثمينة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 09 مارس 2021, 08:19 مساء
فريق المحلة. (إنترنت)

جرت اليوم مباراتان ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وفي ملعب طرابلس، التقى الجاران أبوسليم والمحلة، وانتهت هذه المباراة بفوز فريق المحلة بنتيجة هدفين نظفين، وهو أول فوز له في مسابقة الدوري.

وشهدت المباراة خروج البطاقة الحمراء في مناسبتين من قبل الحكم أحمد الشلماني، واحدة لمدافع فريق أبوسليم، معاذ عبود، والأخرى للاعب المحلة محمد الفطيسي.

وسجل عبد الرحمن الحراري لاعب المحلة ثنائية فريقه، ليحصد أول فوز له وثلاث نقاط ليصبح رصيده 6 نقاط، فيما تجمد رصيد فريق أبوسليم  عند النقطة الخامسة.

وفي ملعب شحات، استطاع فريق الصداقة الفوز على فريق خليج سرت بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل هدفي الصداقة اللاعب ناصر العروسي.

بهذه النتيجة رفع فريق الصداقة رصيده من النقاط إلى النقطة 7 وتجمد  رصيد فريق خليج سرت عند النقطة 5.

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