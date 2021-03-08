طائرة الأهلي طرابلس تواجه أساريا.. والسويحلي أمام الاتحاد المصراتي في افتتاح المربع الذهبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 08 مارس 2021, 03:13 مساء
مباراة في الكرة الطائرة للأهلي طرابلس (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

ينطلق الأربعاء بالقاعة الكبرى بطرابلس الدور الرباعي للتتويج ببطولة ليبيا للكرة الطائرة، بمشاركة فرق الأهلي طرابلس والسويحلي والاتحاد المصراتي وأساريا.

الفرق الأربعة تتنافس لمدة ثلاثة أيام متواصلة بنظام التجمع وبطريقة نصف الدوري، وتجمع مباراتي الافتتاح السويحلي والاتحاد المصراتي، والأهلي طرابلس مع أساريا.

أما الخميس المقبل يلتقي السويحلي مع أساريا، والأهلي طرابلس مع الاتحاد المصراتي، واليوم الختامي الجمعة ستقام مباراتين أيضا أساريا يلتقي الاتحاد المصراتي، والسويحلي يواجه الأهلي طرابلس.

الفريق الأكثر نقاطا سيتوج بكأس وذهبية بطولة ليبيا للكرة الطائرة لهذا الموسم.

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