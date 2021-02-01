«السويحلي» يدعم صفوفه بالنيجيري إيداو.. ونور الدين القليب

المحترف الدولي النيجيري إيكندي إليجاه إيداو. (إنترنت)

تعاقد مجلس إدارة نادي السويحلي، مع المحترف الدولي النيجيري إيكندي إليجاه إيداو.

تعاقد مجلس إدارة نادي السويحلي مصراتة، مع اللاعب النيجيري إيكندي إليجاه إيداو، الذي وصل إلى العاصمة طرابلس أمس الأحد.

ويعد إيداو من مواليد 1996، وسبق له أن خاض تجربة احترافية في الدوري الأميركي وفي مالدوفا وأخيرًا بفريق أتلانتس الليتواني، ومن اللاعبين الأساسيين في تشكيلة منتخب نيجيريا للشباب.

وشارك معه في عدة بطولات دولية آخرها كأس العالم للشباب، التي أقيمت في نيوزيلاندا، وتُوج مع المنتخب النيجيري للناشئين ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة.

من جهة أخرى وقع لاعب الوسط، صانع الألعاب، نورالدين أحمد القليب مواليد 22 مارس2001، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي السويحلي بعقد يمتد لموسمين حسب الصفحة الرسمية للنادي.

القليب في بداياته انضم إلى آمال السويحلي قادمًا من نادي النجم الريفي الذي تألق معه، كما أنه تألق بشكل لافت مع المنتخب الليبي للشباب في عدّة بطولات منها البطولة العربية للمنتخبات التي أقيمت في السعودية سنة 2020، وبطولة شمال أفريقيا للمنتخبات التي أقيمت في تونس نهاية العام المنقضي.

المحترف الدولي النيجيري إيكندي إليجاه إيداو. (إنترنت)

نورالدين أحمد القليب (إنترنت)