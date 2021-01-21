ليبيا تواجه الكونغو الديمقراطية في بطولة أفريقيا للمحليين

المنتخب الوطني للمحليين. (المركز الإعلامي)

يتجدد الموعد اليوم بملعب جابوما بالكاميرون مع مباراتين في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين (المجموعه الثانية).

المباراة الأولى تجمع ليبيا مع الكونغو الديمقراطية، وتنطلق في السادسة مساء، وتعقبها مباراة النيجر مع الكونغو.

وقبل المباراتين الصدارة في هذه المجموعة للكونغو الديمقراطية بثلاث نقاط، ويلاحقها منتخبا ليبيا والنيجر بنقطة واحدة لكل منهما، وباق منتخب الكونغو دون نقاط.

وفي آخر النتائج المسجلة فاز أمس في الجولة الثانية لفرق المجموعة الأولى منتخب بوركينا فاسو، على موزمبيق بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل الكاميرون ومالي بهدف لمثله.

وتبقى الصدارة لمنتخبي مالي والكاميرون بأربع نقاط لكل منهما، ومن خلفهما بوركينا فاسو بثلاث نقاط وباق موزمبيق دون نقاط.